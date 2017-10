Sia - «Santa’s Coming For Us» (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Verse 1]

Night’s are getting shorter now, hot chocolate

Fills the air and Christmas cheer does too

Pick a merry old Christmas tree, so lovely

The joy this time here brings to you

[Refrain]

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

Santa’s coming to town

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

Santa’s coming to town

[Pre-Chorus]

Singing to the deer in the sky

Singing as they jingle, jingle, jingle tonight

Singing to the moon, set it free

You’re the angel on the top of my tree

Singing to the spirit above

Sing your heart out with all of your love

Santa’s coming for us

[Chorus]

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Oh, Santa’s coming for us

[Verse 2]

Send your letters off to Santa, baby

Tell him all your secret wishes too

Send your letters off to Santa, baby

Hoping all your wildest dreams come true

[Refrain]

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

Santa’s coming to town

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

Santa’s coming to town

[Pre-Chorus]

Singing to the deer in the sky

Singing as they jingle, jingle, jingle tonight

Singing to the moon, set it free

You’re the angel on the top of my tree

Singing to the spirit above

Sing your heart out with all of your love

Santa’s coming for us

[Chorus]

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Santa’s coming for us

Oh, Santa’s coming for us

[Refrain]

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

Santa’s coming to town

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

Santa’s coming to town

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

(Oh, do do do, oh, do do do)

Santa’s coming to town

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

(Oh, da da da, oh, da da da)

Santa’s coming to town