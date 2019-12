Η Sia πλήρωσε τα ψώνια όλων των πελατών σε σούπερ μάρκετ

Η Sia εντυπωσίασε προσφάτως τους θαυμαστές της με την καλοψυχία της.

Στις 27 Νοεμβρίου πήγε σε γνωστό σούπερ μάρκετ και άρχισε να πληρώνει τα ψώνια όλων.

Η 43χρονη μουσικός κρατά μυστική την ταυτότητά της, φορώντας εκκεντρικές περούκες που κρύβουν το πρόσωπό της και οι θαυμαστές της δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν αμέσως.

Η Sia μπήκε στο σούπερ μάρκετ των Walmart την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών και είπε ότι λέγεται Cici και ότι κέρδισε τη λοταρία πριν αρχίσει να πληρώνει τους λογαριασμούς των πελατών.

Για «κακή» της τύχη, κάποιος την αναγνώρισε και ζήτησε μια φωτογραφία μαζί της.

Ο κόσμος έμεινε άφωνος με την καλοσύνη της και το ότι δεν επιθυμούσε να αυτοπροβληθεί με την πρωτοβουλία της. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά.

«Μ’ αρέσει το ό,τι δεν το έκανε αυτό για να αναγνωρίσουν ότι επιδεικνύει καλοψυχία, το έκανε επειδή είναι καλόψυχος άνθρωπος. Δεν ήθελε ο κόσμος να ξέρει ποια ήταν ή για ποιον λόγο το έκανε», έγραψε χρήστης του Twitter.

Met the most beautiful and positive human ever yesterday 🥺 Sia literally has no idea of how much she’s helped me with life ❤️❤️❤️❤️ @Sia pic.twitter.com/FjWKBsWNRh

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας πελάτης πρόσφερε λουλούδια στη Sia λουλούδια, αφού του πλήρωσε τον λογαριασμό.

Η τραγουδίστρια τα δέχτηκε ευγενικά και στη συνέχεια είπε: «Ποιος είναι ο επόμενος;» προχωρώντας σε άλλο ταμείο.

So @Sia paid for my groceries today thank you so much!! The heart and beautiful soul you have for paying for everyone!! I’m sorry for telling everyone once I realized who you were !! But this kindness must be acknowledged!!! pic.twitter.com/p7CMvBBQyP

— Adri Buckles (@mexican_locaaa) November 28, 2019