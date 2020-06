Η Sia μπερδεύει την Cardi B για τη Nicki Minaj και ζητά συγγνώμη

Η Sia ζήτησε συγγνώμη από την Cardi B για τη Nicki Minaj και παραδέχτηκε ότι φάνηκε «εντελώς ηλίθια» με την απίθανη γκάφα της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα χρήστης του Twitter ρώτησε την Αυστραλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό αν θα συνεργαζόταν με τη Nicki Minaj σε κάποιο τραγούδι, κοινοποιώντας μάλιστα μία φωτογραφία της 37χρονης ράπερ.

Η Sia προφανώς μπερδεύτηκε και στο πρόσωπο της Minaj αναγνώρισε μια διαφορετική ράπερ, δηλώνοντας ότι «θα της άρεσε να συνεργαστεί οποιαδήποτε στιγμή» με την Cardi B.

I love @iamcardib and although this isn't a collaboration, I would love to COLLAB with her any day!

Οι οπαδοί της Nicki Minaj αντιλήφθηκαν γρήγορα το λάθος της τραγουδίστριας και της επιτέθηκαν κατηγορώντας της ότι επιχείρησε να αναζωπυρώσει την κόντρα της Nicki με την Cardi.

Η 44χρονη μουσικός αρνήθηκε τις κατηγορίες και έγραψε σε ένα tweet που διέγραψε λίγο αργότερα: «Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι κόντρες, ο George Floyd δολοφονήθηκε. Η Breonna Taylor. Δολοφονήθηκε. Ας έρθουμε σε ενότητα».

«Νομίζετε ότι η Cardi B και η Nikki (sic) είναι τόσο μικροπρεπείς που θα ήθελαν να επικεντρωθείτε σε μία ανόητη κόντρα αντί στις πραγματικές ειδήσεις», συνέχισε.

Η Sia δεν ανέφερε σωστά το μικρό όνομα της Nicki Minaj και επανήλθε με ακόμα μία δημοσίευση στην οποία διόρθωσε το λάθος της.

«Cardi B και Nicki Minaj δεν σκέφτεστε την κόντρα, έτσι δεν είναι;», έγραψε σε ένα άλλο tweet. «Είμαστε επικεντρωμένοι στο πρόβλημα του συστημικού ρατσισμού», τόνισε.

Τελικά η Sia αντιλήφθηκε έστω και καθυστερημένα την γκάφα της και αφού διέγραψε τα προηγούμενα μηνύματά της, έγραψε ένα τελευταίο tweet με το οποίο ζήτησε συγγνώμη από τις δύο ράπερ.

«Παρερμήνευσα τελείως ένα tweet νωρίτερα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φανώ εντελώς ηλίθια. Συγγνώμη Cardi B και Nicki Minaj αν μάθατε γι’ αυτό. Γίνεται να μου αρέσετε και οι δύο;», σημείωσε η τραγουδίστρια.

I totally misunderstood a tweet earlier that has resulted in me making a buffoon out of myself.

Sorry @NICKIMINAJ and @iamcardib if you hear about it.

Can I just like you both?

— sia (@Sia) June 13, 2020