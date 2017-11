Το πιο αναμενόμενο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του 2017 έφτασε! Ακούστε το όλο.

Η Sia κυκλοφόρησε το εορταστικό άλμπουμ της, αφιερωμένο στα Χριστούγεννα, «Everyday Is Christmas».

Μετά το πρώτο single «Santa’s Coming For Us» και τη μοναδική μπαλάντα «Snowman», από σήμερα μπορούμε να ακούμε ολόκληρο το πρώτο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Sia και να μπαίνουμε σιγά σιγά σε εορταστικό mood.

Το «Everyday Is Christmas» περιέχει 10 πρωτότυπα τραγούδια, uptempo και midtempo/ballads, μερικά απολύτως επικεντρωμένα στο θέμα του άλμπουμ, άλλα πάλι λίγο λιγότερο από θέμα μουσικής, αλλά όχι στίχων.

Τα τραγούδια έχουν γραφτεί από τη Sia και τον Greg Kurstin.

Ακούστε το:

1. Santa’s Coming For Us

2. Candy Cane Lane

3. Snowman

4. Snowflake

5. Ho Ho Ho

6. Puppies Are Forever

7. Sunshine

8. Underneath The Mistletoe

9. Everyday is Christmas

10. Underneath The Christmas Lights

