Η Sia ενθαρρύνει όσους υποφέρουν από χρόνιο πόνο και άλλες χρόνιες ασθένειες να διατηρήσουν τη δύναμή τους, μιλώντας ανοιχτά για την πάθηση με την οποία παλεύει στη ζωή της.

«Υποφέρω από χρόνιο πόνο, μία νευρολογική πάθηση που ονομάζεται Ehlers–Danlos», έγραψε η Αυστραλή τραγουδίστρια και δημιουργός σε μήνυμά της στο Twitter.

Το Σύνδρομο Ehlers–Danlos (EDS) είναι μέρος μίας ευρύτερης ομάδας γενετικών διαταραχών και χαρακτηρίζεται από αυξημένο εύρος κίνησης των αρθρώσεων, ελαστικότητα του δέρματος και μυοσκελετικούς πόνους, χωρίς να υπάρχει γνωστή θεραπεία.

«Ήθελα απλώς να πω σε όσους υποφέρετε από πόνο, είτε σωματικό είτε συναισθηματικό, ότι σας αγαπώ. Προχωρήστε. Η ζωή είναι πολύ σκληρή. Ο πόνος ρίχνει το ηθικό, όμως δεν είστε μόνοι», συνέχισε η Sia.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.

— sia (@Sia) October 4, 2019