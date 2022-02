Ed Sheeran και Taylor Swift κυκλοφορούν τη συνεργασία τους στο «The Joker And The Queen»

Το μουσικό βίντεο για τη νέα εκτέλεση του «The Joker and the Queen» συνεχίζει την ιστορία από το εμβληματικό βίντεο του «Everything Has Changed».

Ο Ed Sheeran και η Taylor Swift ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια υπέροχη επανεκτέλεση του τραγουδιού «The Joker And The Queen» του Sheeran.

Μοιράζονται μία φιλία που διαρκεί πάνω από μία δεκαετία και η επανεκτέλεση του «The Joker And The Queen» αποτελεί την τέταρτη επίσημη συνεργασία του Ed Sheeran και της Taylor Swift μέχρι σήμερα, μετά το «Everything Has Changed» (2012), το «End Game» (2017) και το «Run (Taylor’s Version)» (2021).

Την περίοδο που έγραφε την αρχική εκδοχή του «The Joker and the Queen» για το επιτυχημένο άλμπουμ του «=» (Equals), ο Ed Sheeran γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι η Taylor Swift θα ήταν η τέλεια προσθήκη στο τραγούδι και αργότερα επικοινώνησε μαζί της και την κάλεσε ηχογραφήσει τη συμμετοχή της.

Το «The Joker and the Queen» συγκινεί με τις συναισθηματικές ερμηνείες των δύο καλλιτεχνών, τις ντελικάτες νότες πιάνου και τις υπέροχες ενορχηστρώσεις των εγχόρδων, τις οποίες επιμελήθηκε ο αδελφός του Ed Sheeran, Matthew.

Το τραγούδι υπογράφουν Ed Sheeran, η Taylor Swift, ο Johnny McDaid, ο Fred Gibson και ο Sam Roman, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Ed Sheeran, FRED, Johnny McDaid και ROMANS

Το μουσικό βίντεο για το remix του «The Joker and the Queen», σε σκηνοθεσία του Emil Nava, ξεχειλίζει από νοσταλγία, καθώς συνεχίζει την ιστορία από το εμβληματικό βίντεο του «Everything Has Changed», την πρώτη συνεργασία μεταξύ του Ed Sheeran και της Taylor Swift, που κυκλοφόρησε το 2012.

Δέκα χρόνια μετά, το βίντεο – στο οποίο πρωταγωνιστούν οι ίδιοι ηθοποιοί – αποτυπώνει την ιστορία της ενηλικίωσης των 18χρονων πλέον Ava και Jack, καθώς ετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο και ξεκινούν νέες περιπέτειες.

Ο Ed Sheeran γράφει για τη νέα συνεργασία του με την Taylor Swift: «Εγώ και η Taylor γνωριστήκαμε για πρώτη φορά και γράψαμε και ηχογραφήσαμε μαζί το πρώτο μας τραγούδι το 2012, πριν από δέκα χρόνια, και είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχει σε αυτό το τραγούδι».

«Δεν είναι μόνο η καλύτερη τραγουδίστρια/τραγουδοποιός στον κόσμο, αλλά είναι και πολύ στενή φίλη μου, είμαι πολύ τυχερός που την έχω στη ζωή μου. Για το μουσικό βίντεο καλέσαμε τα παιδιά από το τραγούδι μας “Everything Has Changed”, που έχουν μεγαλώσει και πάνε στο κολέγιο τώρα! Ελπίζω να σας αρέσει το τραγούδι και το βίντεο και να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα», προσθέτει.