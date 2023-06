Ο Shawn Mendes κυκλοφορεί το τραγούδι – έκπληξη «What The Hell Are We Dying For?»

Η μουσική αντίδραση του Shawn Mendes στην κλιματική κρίση και τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στον Καναδά.

Ο Shawn Mendes κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι – έκπληξη με τίτλο «What The Hell Are We Dying For?», το οποίο διαθέτει τους πιο δυνατούς στίχους του μέχρι σήμερα.

Ο Καναδός τραγουδιστής ανακοίνωσε για πρώτη φορά το νέο τραγούδι μόλις λίγες ώρες πριν κυκλοφορήσει.

Παράλληλα, δημοσίευσε το εξώφυλλο του «What The Hell Are We Dying For?», στο οποίο απεικονίζεται ο δυσοίωνος πορτοκαλί ορίζοντας της Νέας Υόρκης, που έχει μετατραπεί σε ένα σχεδόν – αποκαλυπτικό σκηνικό λόγω των τεράστιων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται ανεξέλεγκτες στον Καναδά.

Το «What The Hell Are We Dying For?» πραγματεύεται τις πυρκαγιές και τους γενικότερους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής με δυνατούς στίχους.

«Καπνός στον αέρα/ η πόλη καίγεται/ θέλω να μιλήσω/ αλλά δεν βγάζω άχνα / Κλειδωμένος στο μυαλό μου, είσαι το μόνο που σκέφτομαι./ Θέλω να μας σώσω, αλλά δεν ξέρω πώς», τραγουδά ο Shawn Mendes.

Ο Shawn Mendes αποκάλυψε περισσότερα σχετικά με την έμπνευση του «What The Hell Are We Dying For?» σε μία άλλη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξεκίνησα να γράφω αυτό το τραγούδι χθες το πρωί με τους φίλους μου στα βόρεια της Νέας Υόρκης και το τελείωσα μόλις πριν από λίγες ώρες. Ένιωσα ότι ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να το μοιραστώ μαζί σας σε πραγματικό χρόνο», έγραψε στο Twitter.

Ο Shawn Mendes ενδιαφέρεται έντονα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπό της στον κόσμο. Έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του για να συνεργαστεί με διάφορες οργανώσεις και να μιλήσει για το θέμα.

Μεταξύ άλλων, το 2021 ανακοίνωσε ότι το ίδρυμά του Shawn Mendes Foundation, σε συνεργασία με το Future Coalition, θα χορηγήσει μια δωρεά για την υποστήριξη της Youth Climate Finance Alliance, η οποία παρέχει κατάρτιση σε νέους ακτιβιστές για το κλίμα.

Το «What The Hell Are We Dying For?» είναι το πρώτο νέο τραγούδι του Shawn Mendes από τότε που κυκλοφόρησε το «Heartbeat» για το soundtrack της ταινίας «Lyle, Lyle Crocodile» (Λάιλ, Ο Φίλος Μου Ο Κροκόδειλος) το φθινόπωρο του 2022.

Ο Shawn Mendes δάνεισε επίσης τη φωνή στον ομώνυμο χαρακτήρα της οικογενειακής ταινίας.