Λίγα μόνο λεπτά χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία του Shawn Mendes σε στάδιο και μάλιστα στη γενέτειρά του, το Τορόντο του Καναδά.

Ο εικοσάχρονος τραγουδιστής θα εμφανιστεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 στο «Rogers Centers» του Τορόντο, μία βραδιά που θα σηματοδοτήσει το μεγαλύτερο show του και θα ολοκληρώσει το βορειοαμερικανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας του.

Η συναυλία ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα και η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες πριν ο Shawn Mendes κερδίσει δύο υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy για το «Τραγούδι της Χρονιάς» και το «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ».

Παράλληλα με την αναγγελία της εμφάνισης στο Τορόντο, ανακοινώθηκε η συνεργασία του Shawn με την καναδική μάρκα Roots για την έκδοση μίας περιορισμένης capsule συλλογής ενδυμάτων.

«Ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να παίξω στο “Rogers Center” στην πατρίδα μου», δήλωσε ο Shawn Mendes. «Και είναι απίστευτο τώρα που έχουμε sold out, είναι κάτι που δε θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ», συμπλήρωσε.

«Μοιάζει σαν να ξυπνάω καθημερινά ζώντας κάτι που ονειρευόμουν λίγα χρόνια πριν», έγραψε στο Twitter. «Δεν μπορώ καν να ξεκινήσω να περιγράφω πόσο ευγνώμων είμαι για τα πάντα. Είναι τρελό.»

Seems like I wake up everyday living something I was dreaming about just a few years ago. I can’t even begin to describe how grateful I am for everything. This insane. Rogers Centre. Sold out. Thank you ❤️ pic.twitter.com/naAfLzEUZQ

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) December 16, 2018