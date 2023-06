Shawn Mendes: Πώς βρήκε ξανά τη φωνή του για να γράψει το πρώτο του τραγούδι μετά από ενάμιση χρόνο

«Αυτό το τραγούδι εξέφραζε το αίσθημα απογοήτευσης για όσα συμβαίνουν».

Ο Shawn Mendes εξηγεί πώς η αβεβαιότητα στη ζωή του αποτέλεσε έναυσμα για τη δημιουργία του νέου τραγουδιού του «What The Hell Are We Dying For?».

Το τραγούδι – έκπληξη κυκλοφόρησε την Παρασκευή 9 Ιουνίου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωσή του και όπως αποκάλυψε ο Shawn Mendes στον Zane Lowe στο Apple Music 1, τον βοήθησε να ξεφύγει από τη δημιουργικό αδιέξοδο στο οποίο είχε εγκλωβιστεί εδώ και αρκετούς μήνες.

«Νομίζω ότι πλησιάζω τα 25 μου και εξακολουθώ να αισθάνομαι αρκετά μπερδεμένος για πολλά πράγματα στη ζωή μου», παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ο τραγουδιστής.

Διαφήμιση

«Και νομίζω ότι το τραγούδι εξέφραζε αυτό το αίσθημα απογοήτευσης για όσα συμβαίνουν, αυτό το αίσθημα της συνεχούς ταλάντευσης του εκκρεμούς», ανέφερε σχετικά με το δυναμικό κομμάτι που κυκλοφόρησε ενώ μαίνονταν ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά.

«Νομίζω ότι βρίσκομαι ακόμα σε μία κατάσταση μεγάλης σύγχυσης, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μου που τους αγαπώ βαθιά, και ξέρω ότι η μουσική είναι κάτι που αγαπώ βαθιά, και ξέρω ότι αυτός ο πλανήτης είναι κάτι που αγαπώ βαθιά», συνέχισε.

«Και αυτά τα τρία πράγματα είναι κάτι για το οποίο αξίζει να αγωνιστείς και αξίζει να πεθάνεις», υπογράμμισε.

Ο Shawn Mendes εμβάθυνε στη συνέχεια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε μουσικό επίπεδο.

«Τον τελευταίο χρόνο και κάτι πραγματικά παλεύω στο στούντιο να βρω τη φωνή μου και να έχω το κουράγιο να είμαι μαζί με τους δημιουργούς στον ίδιο χώρο ή να μπω στο στούντιο και να τραγουδήσω», εκμυστηρεύτηκε.

Ο Καναδός τραγουδιστής σημείωσε βρισκόταν στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης όταν έγραψε το «What The Hell Are We Dying For?» και πρόσθεσε: «Απλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου ένιωθα πολλά πράγματα για τις σχέσεις, για την καριέρα μου, για το περιβάλλον».

«Και ήμουν στο στούντιο και εκείνη η στιγμή μίας βαθιάς απογοήτευσης με κυρίευσε και τελικά άρχισα να αισθάνομαι αυτή την έμπνευση να έρχεται. Ένιωσα ότι ήταν η πρώτη φορά που το ένιωσα αυτό μετά από ενάμιση χρόνο. Και οι λέξεις βγήκαν από μέσα μου απλά έτσι: “για ποιο λόγο πεθαίνω;”», θυμήθηκε.

Εκείνη την περίοδο, ο ορίζοντας της Νέας Υόρκης ήταν καλυμμένος με πορτοκαλί ομίχλη λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά και αυτή η εικόνα απαθανατίστηκε σε μία φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το εξώφυλλο του τραγουδιού, το οποίο αναφέρεται επίσης στις πυρκαγιές στους στίχους του.

Ο Shawn Mendes εξήγησε επίσης γιατί ήταν τόσο σημαντικό για εκείνον να κυκλοφορήσει το «What The Hell Are We Dying For?» το συντομότερο δυνατό.

«Είχα αυτή την αίσθηση ότι έπρεπε να το κάνω επειγόντως, αυτή την αίσθηση ειλικρινούς ενθουσιασμού, αυτή την αίσθηση σύνδεσης, αυτή την αίσθηση ότι αυτός είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ο Shawn Mendes ανέφερε ακόμη ότι ήταν στο στούντιο για 25 ώρες συνεχόμενα για να γράψει, να κάνει την παραγωγή και να κάνει τη μίξη του τραγουδιού πριν το κυκλοφορήσει λίγες ώρες αργότερα.

Όσο για το πώς αισθάνεται τώρα, ο Shawn Mendes παραδέχεται ότι εξακολουθεί να αισθάνεται «λίγο μπερδεμένος για τα πάντα», αλλά είναι «χαρούμενος» που «έσπασε αυτό το φρικτό τείχος του δημιουργικού αδιεξόδου».

Διαφήμιση

«Απλά θα συνεχίσω, θα συνεχίσω να κάνω μερικά τραγούδια γιατί πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι εδώ μέσα», είπε.