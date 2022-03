Ο Shawn Mendes παρουσίασε στο «SXSW» το νέο τραγούδι «When You’re Gone»

Εκπλήξεις επιφύλασσε στο κοινό η εμφάνιση του Shawn Mendes στο «SXSW».

Ο Shawn Mendes παρουσίασε ορισμένα από τα νέα τραγούδια του κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ «SXSW».

Το Σάββατο 19 Μαρτίου, ο Καναδός pop star ανέβηκε στη σκηνή του «Moody Amphitheater» στο Όστιν του Τέξας για το «The Stage» του Billboard και της Samsung, όπου παρουσίασε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «When You’re Gone» και μπόρεσε να αποδείξει τόσο το ακλόνητο πάθος του για τις ζωντανές εμφανίσεις όσο και τη φιλοδοξία του να ξεπερνά τα όριά του στη δημιουργία.

Επιτέλους, ο Shawn Mendes θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την περιοδεία για το άλμπουμ του «Wonder» του 2020 αργότερα φέτος, μετά από καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από πανδημία, και χρησιμοποίησε μια υπεραισιόδοξη εμφάνιση στο «SXSW» για να δώσει μια πρώτη γεύση από τις εκρηκτικές επεξεργασίες των τραγουδιών του άλμπουμ που έχει ετοιμάσει, καθώς και μερικά νέα τραγούδια που είναι έτοιμα να παρουσιαστούν από πόλη σε πόλη.

Αν η αυθεντικότητα είναι ο απώτερος στόχος του Shawn Mendes, η συναυλία του Sabb; atoy ήταν μια ικανοποιητική αρχή για τον τραγουδιστή που έχει δείξει ολόκληρο τον εαυτό του στους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσωπικής ανάπτυξής τους.

Το κοινό απόλαυσε μεταξύ άλλων τραγούδια όπως τα τα «Señorita», «There’s Nothing Holdin’ Me Back», «Treat You Better» και «If I Can’t Have You». Αλλά οι φανατικοί θαυμαστές του Shawn Mends ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν το «Wonder» σε όλο του το μεγαλείο, καθώς είναι το πρώτο άλμπουμ του Mendes για το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα περιοδεία.

Το θετικό της καθυστέρησης είναι ότι τραγούδια όπως το «305», το «Monster» και το ομότιτλο κομμάτι του Wonder ακούγονται τώρα ολοκληρωμένα και προσεκτικά παρουσιασμένα. Το «Call My Friends», ειδικότερα, ξεχώρισε στην εμφάνισή του Shawn Mendes στο «SXSW». Και το «305» περιλάμβανε με έξυπνο τρόπο τη συμμετοχή του κοινού, καθώς ο Mendes ανέβασε μια νεαρή θαυμάστρια στη σκηνή για να απογειώσει το τραγούδι.

Το πιο αληθινό όμως στιγμιότυπο για το πού βρίσκεται ο Shawn Mendes αυτή τη στιγμή, ήρθε προς το τέλος του setlist, όταν ερμήνευσε για πρώτη φορά το πρόσφατο single του «It’ll Be Okay» και στη συνέχεια παρουσίασε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «When You’re Gone».

Οι δομές των δύο κομματιών είναι διαφορετικές. Το «It’ll Be Okay» είναι μια μπαλάντα με πιάνο που αναπτύσσεται αργά και εξελίσσεται σε ύμνο, το «When You’re Gone» είναι ένα καταιγιστικό pop-rock κομμάτι που ακούγεται έτοιμο για τα ραδιόφωνα, αλλά ο Shawn Mendes αντιμετώπισε το καθένα από τα δύο τραγούδια με ειλικρίνεια που ματώνει την καρδιά του και το κοινό δεν μπορούσε παρά να συγκινηθεί.

Και τα δύο τραγούδια διαθέτουν ένα βάρος που θα μπορούσε να τα καταστήσει βασικά στοιχεία του προγράμματος του Mendes για τα επόμενα χρόνια, και να υποδηλώνουν πολλά νέα και υποσχόμενα μονοπάτια για το μέλλον του ως τραγουδοποιός.

Η συναυλία έκλεισε με το «In My Blood», ίσως την πιο έντονα αγαπημένη επιτυχία του Shawn Mendes.

Με πολλές επιτυχίες και αποσκευές γεμάτες νέες ιδέες, ο Shawn Mendes είναι ξεκάθαρα έτοιμος να επιστρέψει μπροστά στο κοινό και να βάλει τα δυνατά του για να το εντυπωσιάσει. Ως εκ τούτου, η εμφάνισή του στο «SXSW» έμοιαζε με την αρχή για κάτι ξεχωριστό.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο Shawn Mendes τραγούδησε το «When You’re Gone»:

🚨shawn mendes singing his new song “when you’re gone” pic.twitter.com/KZ52SXGSGq — wonderland tour (@wonderlandttour) March 20, 2022