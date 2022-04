Ο Shawn Mendes παλεύει να είναι «αληθινός και ειλικρινής» με το κοινό

Ο Shawn Mendes παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να πει την αλήθεια για τον εαυτό του.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα που δημοσίευσε στο Twitter, ο 23χρονος τραγουδιστής μίλησε με ειλικρίνεια στους θαυμαστές του για τις ανασφάλειές του, οι οποίες περιλαμβάνουν την προσπάθειά του να είναι ο αληθινός του εαυτός στα φώτα της δημοσιότητας και τη δυσκολία του να αισθάνεται αρκετά επιτυχημένος στην ήδη επιτυχημένη καριέρα του.

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι τι είναι και ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνω στη ζωή μου και αυτό που ακούω πάντα ως απάντηση είναι “να λέω την αλήθεια, να είμαι η αλήθεια”. Αισθάνομαι όμως ότι αυτό είναι δύσκολο πράγμα», ανέφερε ο Shawn Mendes ξεκινώντας το μήνυμά του.

«Φοβάμαι ότι αν οι άνθρωποι μάθουν και δουν την αλήθεια, μπορεί να με αντιμετωπίσουν με λιγότερη εκτίμηση. Μπορεί να με βαρεθούν. Οπότε σε αυτές τις στιγμές που νιώθω άσχημα, είτε προσποιούμαι είτε κρύβομαι», εξομολογήθηκε.

Ο Shawn Mendes αποκάλυψε επίσης ότι συχνά κινείται μεταξύ εκ διαμέτρων αντίθετων έντονων συναισθημάτων και δήλωσε ότι «αισθάνεται συνεχώς σαν να πετάει ή να πνίγεται».

Και ενώ θέλει να «εμφανίζεται στον κόσμο ως ο 100% αληθινός, ειλικρινής και μοναδικός εαυτός του και να μη νοιάζεται για το τι σκέφτεται ο καθένας» – και το κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις – «τις περισσότερες φορές είναι ένας αγώνας» να το κάνει.

«Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και με τόση επιτυχία, δυσκολεύομαι να νιώσω ότι δεν αποτυγχάνω. Επικεντρώνομαι υπερβολικά σε αυτά που δεν έχω, ξεχνώντας να δω όλα αυτά που έχω», συνέχισε.

«Η αλήθεια είναι ότι είμαι καταβεβλημένος και υπερδιεγερμένος. Η αλήθεια είναι επίσης ότι είμαι εντάξει. Απλά προσπαθώ να πω και να είμαι η αλήθεια. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι αυτό που λέω ίσως να έχει απήχηση σε κάποιους ανθρώπους», ανέφερε.

Λίγο αργότερα, ο Shawn Mendes διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι είναι εντάξει, παρά τις αμφιβολίες για τον εαυτό του στις οποίες αναφέρθηκε στο σημείωμά του και εξήγησε ότι ο σκοπός του ήταν να βοηθήσει ενδεχομένως άλλους ανθρώπους που νιώθουν όπως και εκείνος.

«Είμαι ειλικρινά πολύ καλά!», έγραψε σε μία νέα ανάρτησή του στο Twitter.

«Απλά θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας με έναν πραγματικά ειλικρινή τρόπο. Έτσι απλά έγραψα ένα μεγάλο σημείωμα για εσάς. Και υποθέτω ότι αυτό που λέω είναι ότι αν αισθάνομαι έτσι με όλες τις ευλογίες που έχω, πρέπει να υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται έτσι και απλά δεν θέλω να αισθάνονται μόνοι», εξήγησε.

im honestly so okay! i just wanna communicate with you guys in a real honest way. so i just typed i big old note out for you lol

and i guess im like damn if i’m feeling this with all of the blessings i have i imagine there must be so many people feeling this and just don’t want them to feel alone !!

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) April 20, 2022