Ο Shawn Mendes «ούτε επιβεβαιώνει ούτε αρνείται» τη συνεργασία με τον Justin Bieber

Σιβυλλική απάντηση έδωσε ο Shawn Mendes στο ερώτημα περί συνεργασίας με τον Justin Bieber.

Ο Shawn Mendes ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει την ύπαρξη συνεργασίας με τον Justin Bieber.

Ο 22χρονος τραγουδιστής μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στην εκπομπή «Capital Breakfast» του βρετανικού σταθμού Capital FM. Σε μια περίτεχνη προσπάθεια να του αποσπάσουν τα μυστικά του, οι οικοδεσπότες της εκπομπής κάλεσαν τον Καναδό pop star να παίξει ένα παιχνίδι με την ονομασία «I Wonder If It’s True» (Αναρωτιέμαι αν είναι αλήθεια), αναφορά στο νέο τραγούδι του με τίτλο «I Wonder».

Ένας από τους παρουσιαστές ρώτησε τον Shawn Mendes αν αληθεύει ότι τον τελευταίο μήνα απέρριψε μια πρόταση συνεργασίας με τον Justin Bieber.

«Προσπαθείτε να με κάνετε να επιβεβαιώσω ότι έχω συνεργαστεί με τον Justin Bieber;, ρώτησε ο τραγουδιστής, ο οποίος μπήκε αμέσως στο κλίμα. «Δεν το έκανα… τον τελευταίο μήνα», πρόσθεσε με νόημα.

«Αν απέρριπτα μια συνεργασία, θα ήταν παράλογο, δεδομένου ότι είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες από τότε που ήμουν περίπου εννέα ετών», συνέχισε ο Shawn Mendes μιλώντας για τον Justin Bieber.

«Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ούτε να το αρνηθώ», είπε ο τραγουδιστής, ο οποίος εθεάθη πρόσφατα με τον 26χρονο συνάδελφό του στο ίδιο στούντιο ηχογράφησης.

«Τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε έρθει σίγουρα πολύ πιο κοντά», εξήγησε. «Είναι πολύ ωραίο να τον έχω ως μέντορα με πολλούς τρόπους, απλά να μιλάμε για πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν ατού του είδους τα πράγματα», είπε ο Shawn Mendes.