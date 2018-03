Ο Shawn Mendes είναι έτοιμος να ταξιδέψει και να χαθεί στη μακρινή Ιαπωνία. Θα τον ακολουθήσεις;

Δεύτερο νέο τραγούδι από τον Shawn Mendes μέσα σε δύο ημέρες.

Μετά το θριαμβευτικό «In My Blood» με τους πιο ευαίσθητους και ειλικρινείς στίχους του νεαρού pop star έως τώρα, τη σκυτάλη παίρνει το «Lost In Japan».

Τα δύο τραγούδια είναι προάγγελοι του πολυαναμενόμενου, τρίτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του Shawn Mendes που θα κυκλοφορήσει στο άμεσο μέλλον από την Island Records / Universal Music.

Το «Lost In Japan» και το «In My Blood» είναι οι δύο πρώτες κυκλοφορίες του Καναδού αστέρα ύστερα από την τριπλά πλατινένια επιτυχία «There’s Nothing Holdin’ Me Back» που ξεκίνησε τη διαδρομή της από τον Απρίλιο του 2017.

Το τραγούδι χάρισε στον 19χρονο τραγουδιστή τη δεύτερη πρωτιά της καριέρας του στο chart των «Pop Songs» και στο ραδιοφωνικό Top 40 του «Billboard», ακολουθώντας τα βήματα του εφτά φορές πλατινένιου «Stiches». Με το «There’s Nothing Holdin’ Me Back», επίσης, ο Mendes έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης κάτω των 20 ετών με τρία singles στο Νο1 των adult contemporary ραδιοφώνων.

Με το «Lost In Japan», ο Shawn Mendes δείχνει την αφοσίωσή του στην αγαπημένη του και εκφράζει την πρόθεσή του να την επισκεφθεί στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ιαπωνία.

Έπειτα από το pop – rock «In My Blood», ο χορευτικός ρυθμός του «Lost In Japan» παρουσιάζει την εξέλιξη του Shawn ως καλλιτέχνη, καθώς αντλεί έμπνευση από άτομα όπως ο Justin Timberlake και ο John Mayer.

Το εικαστικό του single είναι μία ωδή στο εθνικό λουλούδι της Ιαπωνίας, τα άνθη κερασιάς.

Κατά μήκος της σταδιοδρομίας του, ο Shawn Mendes έχει κάνει ντεμπούτο δύο φορές στην κορυφή του «Billboard 200» με τους δύο πλατινένιους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει, το «Handwritten» (2015) και το «Illuminate» (2016), ενώ επιπλέον διαθέτει εφτά συνεχόμενα πλατινένια ή πολυπλατινένια singles.

Έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 10 εκατομμύρια άλμπουμ, 100 εκατομμύρια singles και μετρά 11 δισεκατομμύρια streams στα τραγούδια του και τέσσερα δισεκατομμύρια προβολών στο YouTube.