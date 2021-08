Ο Shawn Mendes λέει ότι το lockdown τον έφερε «κοντά» με την Camila Cabello

«Ήταν η πρώτη φορά που μπορέσαμε να χαλαρώσουμε και να μην δουλέψουμε καθόλου».

Το καλοκαίρι του 2020 ήταν το «Καλοκαίρι της Αγάπης» για τον Shawn Mendes και την Camila Cabello.

Σε συνέντευξή του στο «Audacy Check In», ο Shawn Mendes μίλησε για την έμπνευση του νέου τραγουδιού του «Summer of Love» σε συνεργασία με τον Tainy, και περιέγραψε ότι οι πρώτοι μήνες του lockdown ήταν ειδυλλιακοί για εκείνον και τη σύντροφό του.

«Είναι ωραίο συναίσθημα. Ήταν σαν να γράφω στην πραγματικότητα για τους πρώτους δύο μήνες στο lockdown. Η Camila και εγώ ήμασταν τόσο τυχεροί γιατί μπορέσαμε να είμαστε απλά σε μια στιγμή ηρεμίας και ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια που μπορούσαμε απλά να χαλαρώσουμε και να μην δουλέψουμε καθόλου», είπε.

«Κάναμε βόλτες με το ποδήλατο στο Μαϊάμι, και απλά αισθανόμασταν πολύ όμορφα», συνέχισε.

«Απλά γράφω γι’ αυτό. Είχαμε πολλή νοσταλγία εκείνη την εποχή και νομίζω ότι χωρίς αυτόν τον ελεύθερο χρόνο, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να συνδεθούμε. Μας έφερε πραγματικά κοντά», τόνισε.

Στους στίχους του τραγουδιού, ο Shawn Mendes αναφέρεται απευθείας στην Camila Cabello, με την οποία έχει τραγουδήσει μαζί στα τραγούδια «Señorita» (2019) και «I Know What You Did Last Summer» (2015).

«Διαλογισμός και τεκίλα / Σε φωνάζω señorita μου / Δεν ήξερα πόσο σε χρειάζομαι / Το μισώ όταν πρέπει να σε αφήσω / Παίρνω νοερά φωτογραφίες / Για όταν μου λείπεις το χειμώνα / Μένω ξύπνιος μέχρι την ανατολή του ηλίου Προσεύχομαι να μην είναι η τελευταία φορά», τραγουδά ο Mendes στο «Summer Of Love».

Εκτός από τη σχέση του με την Camila Cabello, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Audacy», ο Shawn Mendes εξήγησε ότι «βρίσκει πραγματικά ενθουσιασμό» αυτή τη στιγμή στο να δημιουργεί και να κυκλοφορεί μουσική.

Όσο για τη συνεργασία του με τον Tainy στο «Summer Of Love», δήλωσε: «Είναι ο βασιλιάς της reggaetón μουσικής, και έχει πραγματικά βουτήξει βαθιά σε αυτό το είδος και έχει δώσει τα πάντα. Ήταν τόσο καταπληκτικό που μπόρεσα να δουλέψω μαζί του και να αναμείξω τους δύο κόσμους, της pop και αυτό που κάνει, για να μην αναφέρουμε ότι είναι απλά εξαιρετικά ταπεινός και ευγενικός».

Ο Shawn Mendes ανέφερε επίσης ότι ο Lil Nas X είναι μία από τις εμπνεύσεις του αυτή τη στιγμή.

«Ο Lil Nas είναι τόσο εμψυχωτικός. Κάθε φορά που τον βλέπω να κάνει κάτι, σκέφτομαι ότι είναι απλά εξωπραγματικά γενναίος και θαρραλέος και έξυπνος και ταλαντούχος. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του αυτή τη στιγμή», είπε.