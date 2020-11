Shawn Mendes: «Κάθε τραγούδι» που έχει γράψει αφορά την Camila Cabello

Ο Shawn Mendes κάνει μια απροσδόκητη αποκάλυψη.

Ο Shawn Mendes λέει ότι «κάθε τραγούδι» που έχει γράψει αφορά την Camila Cabello.

Αυτήν την εβδομάδα έκανε πρεμιέρα στο Netflix του ντοκιμαντέρ «In Wonder» του 22χρονου τραγουδιστή και τραγουδοποιού, το οποίο καταγράφει την τελευταία παγκόσμια περιοδεία του το 2019 και κάνει μια αναδρομή στην παιδική ηλικία του pop star, στην άνοδο της καριέρας της και στη σχέση του με την πρώην τραγουδίστρια των Fifth Harmony.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ ο Shawn Mendes προχωρά στην απροσδόκητη αποκάλυψη ότι το επιτυχημένο τραγούδι «Treat You Better» από το άλμπουμ «Illuminate» του 2016 είναι εμπνευσμένο από τη σύντροφό του Camila Cabello, παρόλο που οι δύο τραγουδιστές έκαναν σχέση το 2019.

«Ήμασταν στη Νέα Υόρκη και το τραγούδι μου έρχεται στο ραδιόφωνο ή κάτι τέτοιο και προκύπτει ότι είναι για εκείνη και της λέω: “Ναι, είναι για σένα. Όλα είναι για εσένα. Ήταν πάντα για σένα”», περιγράφει ο Mendes στο ντοκιμαντέρ.

«Μου λέει “τι εννοείς;” και της απαντάω: “Είναι όλα για σένα. Κάθε τραγούδι που έχω γράψει”. Και άρχισα να της τραγουδάω τραγούδια, όπως το “Treat You Better”, όπως όλα αυτά τα τραγούδια και εκείνη λέει “ω Θεέ μου”», πρόσθεσε.

«Κυριολεκτικά δεν το γνώριζε. Όλο αυτόν τον καιρό νόμιζα ότι το γνώριζε», λέει ο Shawn Mendes.

Το «Treat You Better» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2016, μετά τη συνεργασία του Shawn Mendes και της Camila Cabello στο τραγούδι «I Know What You Did Last Summer» τον Νοέμβριο του 2015, όταν οι δύο τραγουδιστές ήταν 17 και 18 ετών αντίστοιχα.