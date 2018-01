Ευχάριστα νέα για τους θαυμαστές του Shawn Mendes!

Ο Καναδός τραγουδιστής ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ότι επιστρέφει στο στούντιο αυτόν το μήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει την επόμενη δισκογραφική δουλειά του.

Τώρα που η διεθνής περιοδεία «Illuminate World Tour» έχει τελειώσει ύστερα από 60 συναυλίες σε όλο τον πλανήτη, ο 19χρονος καλλιτέχνης είναι ελεύθερος να επικεντρωθεί στην ηχογράφηση του τρίτου προσωπικού άλμπουμ του.

Το μεγαλύτερος μέρος του δίσκου έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί κατά μήκος της περιοδείας που διήρκεσε οχτώ μήνες, αρχής γενομένης από τα τέλη του περασμένου Απριλίου και τη Γλασκώβη της Σκωτίας. Η αυλαία έπεσε στις 18 Δεκεμβρίου στο Τόκιο.

Back in the studio this month to finish the album… x

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 3, 2018