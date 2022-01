Shawn Mendes: Νυχτερινή βόλτα στο χειμερινό Τορόντο στο video του «It’ll Be Okay»

Ο Shawn Mendes παγιδεύτηκε σε μία χιονοθύελλα συναισθημάτων.

Ο Shawn Mendes αποκαλύπτει το χειμερινό music video για το νέο single του «It’ll Be Okay».

Η τρυφερή μπαλάντα, που αποκαλύφθηκε στον απόηχο του χωρισμού του Shawn Mendes και της Camila Cabello μετά από δύο και πλέον χρόνια σχέσης, απέκτησε τελικά εικόνα την Πέμπτη (13 Ιανουαρίου), ενάμιση μήνα μετά την κυκλοφορία της στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Το «It’ll Be Okay» εμβαθύνει στα ειλικρινή συναισθήματα μετά το τέλος μίας σχέσης, με τον πρωταγωνιστή του τραγουδιού να καθησυχάζει τόσο τον εαυτό του όσο και την πρώην πλέον αγαπημένη του ότι «όλα θα πάνε καλά».

Το μουσικό βίντεο για το «It’ll Be Okay» γυρίστηκε στο Τορόντο του Καναδά με τη σκηνοθεσία του Jay Martin, ο οποίος έχει επιμεληθεί επίσης τα videos για τα τραγούδια «Stitches», «Mercy» και «There’s Nothing Holdin’ Me Back» του Shawn Mendes.

Η κάμερα ακολουθεί τον 23χρονο τραγουδιστή καθώς περπατάει αργά, μιας χιονισμένη νύχτα, στους δρόμους της γενέτειράς του, τραγουδώντας τους στίχους, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας άλλος άνθρωπος τριγύρω για να ακούσει τη θλίψη του.

«Αν το μέλλον που ονειρευτήκαμε σβήνει στο σκοτάδι / θα σε αγαπώ έτσι κι αλλιώς», τραγουδάει ο Shawn Mendes καθώς επιβραδύνει το βήμα του σε ένα αμυδρά φωτισμένο σοκάκι.

Το «It’ll Be Okay» αποτελεί το πρώτο προσωπικό τραγούδι του Shawn Mendes μετά το άλμπουμ «Wonder» που κυκλοφόρησε ακριβώς τον Δεκέμβριο του 2020 και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200.

Τον προηγούμενο Αύγουστο, ο Shawn Mendes ένωσε τις δυνάμεις του με τον Πορτορικανό μουσικό παραγωγό Tainy στο single «Summer Of Love», το οποίο ήταν υποψήφιο για το Τραγούδι του Καλοκαιριού στα MTV Video Music Awards 2021.