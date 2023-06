Ο Shawn Mendes επέστρεψε στη σκηνή μετά από ενάμιση χρόνο – Η κοινή εμφάνιση με τον Ed Sheeran

Ο Shawn Mendes είχε ακυρώσει το 2022 την περιοδεία του για να επικεντρωθεί στη φροντίδα της ψυχικής υγείας του.

Ο Shawn Mendes επέστρεψε στη σκηνή μετά από ενάμιση χρόνο.

Ο 24χρονος τραγουδιστής συνάντησε τον Ed Sheeran στη σκηνή για μία εμφάνιση έκπληξη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Βρετανού αστέρα της pop στο Τορόντο του Καναδά το Σάββατο 17 Ιουνίου.

Σε μία κοινή ανάρτηση των δύο καλλιτεχνών στο Instagram, που κατέγραφε την προετοιμασία για το ντουέτο τους, ο Shawn Mendes σημείωσε ότι είχε περάσει «ενάμισης χρόνος» από την τελευταία φορά που είχε ανέβει στη σκηνή.

«Φίλε, νιώθω τρελαμένος», είπε χαρακτηριστικά ο Shawn Mendes ενώ έκανε πρόβες με τον Ed Sheeran.

Ο Shawn Mendes είχε προχωρήσει τον Ιούλιο του 2022 στην ακύρωση της περιοδείας του για να επικεντρωθεί στη φροντίδα της ψυχικής υγείας του.

Το βίντεο που ανάρτησαν οι δύο pop stars συνεχίζεται με τον Shawn Mendes και τον Ed Sheeran να μοιράζονται τα συναισθήματά τους και τις εντυπώσεις τους στα παρασκήνια μετά την κοινή εμφάνισή τους στη σκηνή του Rogers Centre.

«Άρχισα να τρέμω, έλεγα “τι στο καλό…”. Έχω μείνει λίγο άφωνος, για να είμαι ειλικρινής αυτή τη στιγμή…», σχολίασε ο Shawn Mendes.

«Τι αντίδραση», ανέφερε ο Ed Sheeran και πρόσθεσε: «Το έχω ζήσει αυτό τρεις φορές στη ζωή μου σε συναυλίες – με τον Paolo Nutini στη Γλασκώβη, τον Stormzy στο Λονδίνο και τώρα με τον Shawn Mendes».

Ο Ed Sheeran παραδέχτηκε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα ήθελε να θυμάται για πάντα τις αντιδράσεις του κοινού από τη συνύπαρξή τους στη σκηνή.

«Τορόντο. Τι στιγμή. Εγώ και ο Shawn Mendes στη σκηνή στη γενέτειρά του», έγραψε ο 32χρονος τραγουδιστής.

«Μακάρι να μπορούσα να κλείσω αυτό το συναίσθημα σε ένα μπουκάλι και να το ανοίγω συνέχεια για να νιώθω ξανά αυτό τον ενθουσιασμό, ήταν τόσο διασκεδαστικό. Σε ευχαριστώ που τραγούδησες μαζί μου φίλε, ήταν τόσο ωραία που επέστρεψες», συνέχισε.

Ο Shawn Mendes επέστρεψε και δισκογραφικά νωρίτερα αυτό τον μήνα κυκλοφορώντας ένα τραγούδι – έκπληξη για την κλιματική αλλαγή.

Το τραγούδι με τον τίτλο «What The Hell Are We Dying For?» γράφτηκε ενώ μαίνονταν οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά που έπνιξαν από τους καπνούς πολλές περιοχές των ΗΠΑ, όπως και τη Νέα Υόρκη, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα.

Τον Φεβρουάριο, ο Shawn Mendes είχε μιλήσει στο WSJ. Magazine για την «πολύ δύσκολη», αλλά τελικά επωφελή, απόφασή του να ακυρώσει πέρυσι την περιοδεία του «Wonder: The World Tour πέρυσι».

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι παρακινήθηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του από τον χρόνο που πέρασε κάνοντας ψυχοθεραπεία ενώ προσπαθούσε να ξεδιαλύνει όλα όσα τον απασχολούσαν.