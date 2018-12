Ο Shawn Mendes μοιράζεται το μικρόφωνο.

Τρεις ταλαντούχος καλλιτέχνες προσκαλεί ο Shawn Mendes για να ανανεώσει τρία αντίστοιχα τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ του.

Ο τρίτος προσωπικός δίσκος του Καναδού καλλιτέχνη είχε τίτλο το όνομά του και κυκλοφόρησε το Μάιο από την Island Records / Universal Music.

Ο Shawn Mendes έκανε ντεμπούτο για τρίτη συνεχόμενη φορά στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και πρόσφατα κέρδισε τις δύο πρώτες υποψηφιότητες της καριέρας του στα Βραβεία Grammy.

Το «In My Blood» προτείνεται για το «Τραγούδι της Χρονιάς» και ο νέος δίσκος του Mendes είναι υποψήφιος για το «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ» στα 61α Βραβεία Grammy.

Θέλοντας να γιορτάσει αυτήν την επιτυχία, ο εικοσάχρονος τραγουδιστής – τραγουδοποιός συμπράττει με τρεις ανερχόμενους καλλιτέχνες της γενιάς του στα remixes τριών τραγουδιών από το νέο άλμπουμ του, τα οποία κυκλοφορούν συγκεντρωμένα σε ένα ψηφιακό EP.

Το «Why» ανανεώνεται με τη συμμετοχή του ταλαντούχου soul τραγουδιστή Leon Bridges, υποψήφιος για τέσσερα βραβεία Grammy.

Ο Shawn Mendes συνεργάστηκε με τον Khalid στο «Youth» και τώρα προσθέτουν στην παρέα τους την πολυσύνθετη Julia Michaels.

Η 25χρονη τραγουδίστρια – τραγουδοποιός έχει συμβάλλει στη δημιουργία δύο τραγουδιών στο άλμπουμ του Shawn Mendes, στο «Nervous» και στο «Like To Be You», ενώ στο τελευταίο συμμετέχει και με τη φωνή της.

Το «Where Were You In The Morning?» αποκτά καινούργια πνοή με το remix του ανερχόμενου DJ και παραγωγού KAYTRANADA, με καταγωγή από την Αϊτή και τον Καναδά.