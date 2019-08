Ο Shawn Mendes ανακοινώνει τη δημιουργία του ιδρύματος «The Shawn Mendes Foundation» (SMF), σκοπός του οποίου είναι να δώσει Έμπνευση και δύναμη στους θαυμαστές του τραγουδιστή και στη σημερινή νεολαία ώστε να αλλάξουν τον κόσμο και να υπερασπιστούν τα θέματα για τα οποία ενδιαφέρονται περισσότερο.

Ο Καναδός καλλιτέχνης και το SMF εργαστούν για να ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να μάθουν πράγματα στο πλευρό τους και να τους υποστηρίξουν προκειμένου να βρουν τους τρόπους με τους οποίους θα δράσουν για τα ζητήματα που τους ενθουσιάζουν.

Το Ίδρυμα θα λειτουργήσει ως όχημα για να υποστηρίξει πολλαπλούς σκοπούς που σχετίζονται με τα προβλήματα των νέων, όπως η περίθαλψη υγείας των παιδιών, η βιωσιμότητα, η ψυχική υγεία και η ευεξία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το anti-bullying, η εκπαίδευση και άλλα.

Οι δύο πρώτες καμπάνιες του Ιδρύματος θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το «SickKids», μία οργάνωση με έδρα το Τορόντο του Καναδά για την οποία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον ο Shawn, και με το «REVERB», έναν περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ενθαρρύνει τους fans κατά τη διάρκεια των συναυλιών και έξω από αυτές να αναλάβουν δράση για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, καθώς βοηθούν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες να μειώσουν το περιβαλλοντολογικό της αποτύπωμα.

Το «The Shawn Mendes Foundation» έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα από διάφορες συνεργασίες και δωρεές.

Ο Shawn Mendes δήλωσε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ιδρύω το “The Shawn Mendes Foundation”. Για πολύ καιρό, ήθελα να βρω έναν τρόπο να ακουστούν δυνατότερα τα ιδεώδη για τα οποία οι θαυμαστές μου και εγώ δείχνει έντονο ενδιαφέρον και για να βοηθήσω να ακουστούν οι φωνές της γενιάς μας».

«Ο στόχος μου με τη δημιουργία του Ιδρύματος είναι να δουλέψω μαζί με τους θαυμαστές μου και να κάνω ό,τι μπορώ για να τους προσφέρω μία πλατφόρμα που εμπνέει την αλλαγή», συνεχίζει.

Ο Shawn Mendes θα δώσει το λόγο στους θαυμαστές του και σε οποιοδήποτε προσφέρει δωρεά στο Ίδρυμα προκειμένου να τον βοηθήσουν να αποφασίσει τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί στις μελλοντικές εκστρατείες.

Εκτός από τις καμπάνιες με τα SickKids και REVERB, το SMF θα εργαστεί και με τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόταν προηγουμένως ο τραγουδιστής, όπως οι Pencils of Promise, WE Day, March For Our Lives, DoSomething.org, Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός και άλλοι.

I’m so excited to announce the launch of @ShawnFoundation, to support causes that are important to my fans and our generation. I will work alongside my fans to help provide them with a platform & the means to give back and take action. More info at https://t.co/DlltBDknIu x pic.twitter.com/JbUIdD82RG

