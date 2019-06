Ερωτικό, μεθυστικό και μελωδικό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Shawn Mendes και της Camila Cabello.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello παρουσιάζουν το πολυαναμενόμενο ντουέτο τους στο τραγούδι «Señorita» που κυκλοφορεί από την Island Records / Universal Music.

Πολλά έχουν αλλάξει από την προηγούμενη συνάντησή τους στο τραγούδι «I Know What You Did Last Summer» από την επανέκδοση του παρθενικού δίσκου «Handwritten» του Καναδού τραγουδιστή, το 2015.

Ο Shawn Mendes ήταν τότε ένας πολλά υποσχόμενος έφηβος που έκανε τα πρώτα του βήματα στο χώρο της μουσικής. Σήμερα, σε ηλικία μόλις 20 ετών, αποτελεί τον δημοφιλέστερο και πιο επιτυχημένο pop star της γενιάς του με εκατομμύρια πωλήσεων παγκοσμίως στο βιογραφικό του.

Η Camila Cabello συγκέντρωνε τότε τις πρώτες εμπειρίες της ως μέλος του πολυπλατινένιου συγκροτήματος Fifth Harmony. Σήμερα ακολουθεί σόλο καριέρα στο πλαίσιο της οποίας έχει αποσπάσει πλήθος σημαντικών βραβείων, αλλά και δύο υποψηφιότητες για Grammy, παρότι είναι μόλις 22 ετών.

Αυτό που δεν άλλαξε είναι η στενή φιλία και ο αμοιβαίος θαυμασμός που τους κρατά δεμένους όλα αυτά τα χρόνια.

Ωριμότεροι και με περισσότερες παραστάσεις από τη μουσική βιομηχανία, ο Shawn Mendes και η Camila Cabello ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Señorita», ένα τραγούδι που ξεχειλίζει από πάθος.

Το φλογερό ταμπεραμέντο τους, η φρεσκάδα της νιότης τους και υπέροχες φωνές τους συνθέτουν ένα μεθυστικό αποτέλεσμα. Η μελωδία κεντρίζει το ενδιαφέρον από την πρώτη νότα και κάμπτει κάθε αντίσταση.

Το δίδυμο υπογράφει το «Señorita» μαζί με μία καταπληκτική ομάδα που αποτελείται από τους Andrew Watt, benny blanco, Ali Tamposi, Charli XCX, Jack Patterson (Clean Bandit) και Cashmere Cat.

Το video clip του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο έμπειρος Dave Meyers.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello υποδύονται ένα ερωτευμένο ζευγάρι που έχει χωρίσει αλλά θυμάται ακόμα όσα έζησε μαζί, μία ιστορία γεμάτη ρομαντικές στιγμές και σκηνές έντονου πάθους. Ένας μεγάλος έρωτας που δεν έχει σβήσει…