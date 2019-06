Οι δύο pop stars της νεότερης γενιάς ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello προμηνύουν τη δισκογραφική συνεργασία τους με τα πρώτα πλάνα από το video clip για το τραγούδι που θα μοιραστούν.

Τριάμισι χρόνια περίπου μετά την προηγούμενη δισκογραφική συνάντησή τους, οι δύο νεαροί τραγουδιστές είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν τα όνειρα των πολυάριθμων θαυμαστών τους που επιθυμούσαν διακαώς να τους δουν ξανά μαζί.

Ο 20χρονος Καναδός και η 22χρονη Κουβανή – Αμερικανίδα δημοσίευσαν στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο μυστηριώδη βίντεο στα οποία εμφανίζονται και οι δύο ενώ ακούγεται μία αινιγματική μουσική υπόκρουση.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο Shawn Mendes τον βλέπουμε σε ρομαντικές στιγμές με την Camila Cabello, ενώ το βίντεο που κοινοποίησε το πρώην μέλος των Fifth Harmony δίνει μία πληρέστερη εικόνα για την υπόθεση του video clip.

Η Camila Cabello εργάζεται ως σερβιτόρα σε μία κλασική αμερικανική καφετέρια στην οποία βρίσκεται ο πελάτης ως Shawn Mendes. Λίγα πλάνα αργότερα βλέπουμε τον Mendes να περιμένει την Camila να σχολάσει από τη δουλειά της προκειμένου να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να της μιλήσει.

Οι δύο pop stars της νεότερης γενιάς έχουν ενώσει ξανά τις φωνές τους στο τραγούδι «I Know What You Did Last Summer» από την επανέκδοση του παρθενικού δίσκου του Shawn Mendes, το «Handwritten» (2015).

Το «I Know What You Did Last Summer» είχε εμφανιστεί στο Top 20 των ΗΠΑ και του Καναδά.

Ο τίτλος της ολοκαίνουργιας συνεργασίας τους είναι άγνωστος προς το παρόν, όμως η Camila Cabello αποκάλυψε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο Twitter, πως το νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει «συντομότερα από ό,τι νομίζουμε».