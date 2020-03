Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello έκαναν live συναυλία στο Instagram

Στην καμπάνια «Μαζί στο Σπίτι» πήραν μέρος ο Shawn Mendes και η Camila Cabello.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα ξεχωριστό live στο Instagram στο οποίο τραγούδησαν μερικές από τις επιτυχίες τους και άλλα αγαπημένα τους τραγούδια.

Το ζευγάρι πήρε μέρος στην καμπάνια «Μαζί στο Σπίτι» του Global Citizen και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που στοχεύει να ενώσει την ανθρωπότητα σε μία περίοδο που πολλοί άνθρωποι ίσως νιώθουν αποξενωμένοι μέσα στα σπίτια τους.

Στην καμπάνια έχουν συμμετάσχει ήδη καλλιτέχνες όπως οι Chris Martin, Niall Horan, John Legend και πολλοί άλλοι που χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά δίκτυα για να ενώσουν θαυμαστές τους από ολόκληρο τον κόσμο και να τους εμπνεύσουν να αγωνιστούν μαζί κατά του κορονοϊού.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό», ανέφερε ο Shawn Mendes.

«Συζητούσαμε πολύ για το ό,τι αυτή είναι μία περίοδος που πιστεύω ότι όλοι θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά επιεικείς και καλοσυνάτοι με τους εαυτούς τους και τους ανθρώπους στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Αυτή θα είναι πραγματικά μία εξάσκηση της υπομονής με τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε», συνέχισε.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello ξεκίνησαν το live τραγουδώντας το «Kiss Me» του Ed Sheeran, ενώ στη συνέχεια τραγούδησαν τις συνεργασίες τους στα τραγούδια «I Know What You Did Last Summer» και «Señorita», αλλά και προσωπικές επιτυχίες τους όπως το «Lost In Japan» και το «Havana».

Οι δύο αστέρες της μουσικής έστειλαν επιπλέον μήνυμα δύναμης στους θαυμαστές τους που μένουν σπίτια τους στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

«Να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας, σας παρακαλώ κάντε το, επειδή είναι τρέλα», είπε ο Shawn Mendes, πριν προσθέσει η Camila Cabello: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε τις καταστάσεις αυτού του είδους, μαζί».