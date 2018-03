Ο Shawn Mendes προετοιμάζει πυρετωδώς το νέο άλμπουμ του, το τρίτο προσωπικό στη σταδιοδρομία του, ωστόσο δε δεν έχει διευκρινίσει πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει και περιορίζεται στη λέξη «σύντομα».

Παρ’ όλα αυτά, φροντίζει να φέρνει συνέχεια το θέμα στην επιφάνεια. Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, ο Καναδός τραγουδιστής χρησιμοποίησε το Twitter για να εκφράσει την ανυπομονησία του για όσα μας επιφυλάσσει.

«Απολύτως, πεθαίνω να επιστρέψω σε περιοδεία. Μαζί με όλα τα νέα τραγούδια», έγραψε.

Absolutely dying to get back on the road. With all new music.

