Το πρώτο τραγούδι της Shania Twain μετά από πέντε χρόνια.

Η Shania Twain επιστρέφει με το νέο single «Waking Up Dreaming», το πρώτο τραγούδι της από το 2017.

Το «Waking Up Dreaming» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία της Shania Twain με τη νέα δισκογραφική εταιρεία της Republic Nashville, τμήμα της Republic Records της Universal Music Group.

Το single συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο το οποίο σκηνοθέτησε ο Isaac Rentz.

Η Shania Twain σχολίασε για το τραγούδι και τη νέα συνεργασία: «Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο συνεργάτη από τη Republic Nashville. Νιώθω μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό που θα είμαι ο πρώτος καλλιτέχνης της εταιρείας και θα ηγηθώ αυτού του νέου και συναρπαστικού κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη, μοιάζει με μια νέα αρχή για όλους και την αγκαλιάζω ολόψυχα».

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Republic Records, Monte Lipman, πρόσθεσε: «Η Shania είναι μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες αυτής της γενιάς. Είναι ένα σπάνιο ταλέντο του οποίου η κληρονομιά συνεχίζει να έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο. Αισθανόμαστε τεράστια ευγνωμοσύνη που υποστηρίζουμε το νέο της έργο, το οποίο είναι θεαματικό».

Το «Waking Up Dreaming» είναι η πρώτη κυκλοφορία της Shania Twain μετά από το άλμπουμ «Now» του 2017, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και στο No. 1 του Top Country Albums Chart.

Το «Now» ήταν με τη σειρά του η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Shania Twain μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.

Εν τω μεταξύ, τον Ιούλιο έκανε πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ «Not Just A Girl» για την καριέρα και τη ζωή της Shania Twain, σε παραγωγή των Mercury Studios και σκηνοθεσία ο Joss Crowley.

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ, η Shania Twain κυκλοφόρησε επίσης τη συλλογή «Not Just A Girl (The Highlights)», στην οποία συγκέντρωσε 18 τραγούδια από όλο το μήκος της λαμπρής καριέρας της.

Η Shania Twain έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy και θεωρείται μία από τις πιο γνωστές πρωτοπόρους της μουσικής.

Έχοντας σημειώσει πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, η Shania Twain παραμένει η γυναίκα καλλιτέχνιδα της country pop με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Στις επιτυχίες της περιλαμβάνονται τραγούδια όπως τα «Any Man of Mine», «That Don’t Impress Me Much», «You’re Still the One» και «Man! I Feel Like A Woman!».

Η Shania Twain είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία με τρία διαδοχικά διαμαντένια άλμπουμ: «The Woman In Me» (1995), «Come On Over (1997) και «Up!» (2002).