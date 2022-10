Η Shania Twain ελπίζει ότι η συνύπαρξη με τον Harry Styles στη σκηνή του «Coachella» θα οδηγήσει σε μία δισκογραφική συνεργασία.

Η Shania Twain θέλει να συνεργαστεί δισκογραφικά με τον Harry Styles.

Ο Βρετανός pop star υποδέχτηκε την Καναδή τραγουδίστρια στη σκηνή κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις δύο εμφανίσεις του ως επικεφαλής στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» στην Καλιφόρνια τον Απρίλιο.

Κατά της συνύπαρξής τους στη σκηνή, η Shania Twain τραγούδησαν μαζί με τον Harry Styles τις επιτυχίες της «Man! I Feel Like a Woman!» και «You’re Still The One».

Μιλώντας τώρα στο Extra, η Shania Twain δήλωσε ότι ελπίζει η συνεργασία επί σκηνής να οδηγήσει σε μια συνάντηση στο στούντιο στο μέλλον.

Ενώ είπε ότι η συνεργασία «δεν θα είναι στο νέο άλμπουμ της», η Shania Twain πρόσθεσε: «Στο μέλλον, θα έλεγα ναι. Θα περιμένω τον Harry να κρατήσει τον λόγο του».

«Νομίζω ότι εκπλήξαμε ο ένας τον άλλον με τη χημεία που είχαμε (στο “Coachella”). Οπότε, σκοπεύω να το κάνω αυτό», ανέφερε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Harry Styles.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Shania Twain μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε μετά τη νόσησή της με κορονοϊό και εξομολογήθηκε ότι για ένα διάστημα δεν ήταν σίγουρη για την έκβαση της κατάστασης της υγείας της.

Η τραγουδίστρια της country pop περιέγραψε λεπτομερώς την περιπέτειά της με τον COVID-19 σε συνέντευξη στο BBC σχετικά με το ντοκιμαντέρ της «Shania Twain: Not Just A Girl», το οποίο καταγράφει τη δημιουργία του επερχόμενου έκτου άλμπουμ της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπε ότι ηχογράφησε ένα τραγούδι με τίτλο «What You Gonna Do With That Air?», για το οποίο αργότερα αποκάλυψε ότι αναφέρεται στο «άγχος του να ξεμείνεις από αέρα».

«Είχα μια πολύ άσχημη περιπέτεια με COVID, με πνευμονία COVID, και ήταν πολύ δύσκολη. Έλεγα: “Θεέ μου, πρέπει να αναπνεύσω”», δήλωσε.

Το πρώτο single από το έκτο άλμπουμ της Shania Twain είναι το «Waking Up Dreaming», το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Σεπτεμβρίου.