Η Shania Twain χαρακτηρίζει «κορυφαία στιγμή της καριέρας της» το ντουέτο με τον Harry Styles στο Coachella

Η Shania Twain αποκάλυψε πώς απέκτησε φιλία με τον Harry Styles.

Η Shania Twain ανέτρεξε στο ντουέτο – έκπληξη που έκανε με τον Harry Styles στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» και δήλωσε ότι ήταν «μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της».

Η Καναδή αστέρας της country pop ήταν καλεσμένη του Harry Styles στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του στο «Coachella» τον προηγούμενο Απρίλιο και τραγούδησε μαζί του τις επιτυχίες της «Man! I Feel Like A Woman!» και «You’re Still The One».

Η Shania Twain εμφανίστηκε τώρα στην τηλεοπτική εκπομπή «The Late Show» του Stephen Colbert, όπου αποκάλυψε ότι η συνάντησή της με τον Harry Styles στο σκηνή του «Coachella» ήταν αποτέλεσμα της φιλίας που δημιούργησαν αφού συναντήθηκαν στα παρασκήνια μίας από τις πρώτες σόλο συναυλίες του πρώην μέλους των One Direction.

«Έδινε μία συναυλία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά σε πορεία ανόδου όταν τον γνώρισα για πρώτη φορά», είπε, περιγράφοντας τον Βρετανό τραγουδιστή ως «γλυκό».

Σύμφωνα με τη Shania Twain, ο Harry Styles της είπε ότι ήταν για πολύ καιρό θαυμαστής της, καθώς είχε γνωρίσει τη μουσική της από τη μητέρα του.

«Η μητέρα μου είχε μεγάλη επιρροή πάνω μου επειδή μεγάλωσα με τη μουσική σου», της εξομολογήθηκε στη συνέχεια τη ρώτησε αν θα μπορούσε να του κάνει μία χάρη και να τηλεφωνήσει στη μητέρα του την ημέρα των γενεθλίων της.

Η Shania Tawin συμφώνησε και έτσι δημιουργήθηκε μία φιλία μεταξύ των δύο τραγουδιστών.

«Της τηλεφώνησα και της ευχήθηκα χρόνια πολλά. Από τότε μείναμε σε επαφή και μετά με κάλεσε στην εμφάνισή του στο “Coachella”. Είμαστε πολύ άνετοι μαζί, είναι σαν να γνωριζόμαστε από πολύ παλιά», εξήγησε.

Η Shania Twain, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 3 Φεβρουαρίου το νέο της άλμπουμ της «Queen of Me», σχολίασε επίσης το γεγονός ότι αποτελεί έμπνευση για μερικούς από τους κορυφαίους καλλιτέχνες του σήμερα, όπως η Taylor Swift, ο Post Malone και, φυσικά, ο Styles.

«Είναι ένα από αυτά τα παιδιά που ανήκουν στη γενιά που πριν από 25 – 30 χρόνια ήταν 4, 5, 6 ετών στο κοινό», ανέφερε.

«Τώρα είναι αυτή η στιγμή που κλείνει ο κύκλος, όπου είναι αρκετά μεγάλα πλέον για να μιλήσουν μόνα τους και μπορούν να έρθουν να με δουν χωρίς τους γονείς και να εκφράσουν το θαυμασμό τους για τη μουσική μου και να με ευχαριστήσουν για την έμπνευση», συνέχισε.

«Είναι πολύ ικανοποιητικό για εμένα που εξακολουθώ να το κάνω αυτό και που ακούω την ευγνωμοσύνη τους από κοντά», τόνισε η Shania Twain.