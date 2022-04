Η Shania Twain δηλώνει κολακευμένη από την αγάπη του Harry Styles για τη μουσική της.

Πριν η Shania Twain ανέβει στη σκηνή του «Coachella» κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής εμφάνισης του Harry Styles, μίλησε με τον δημοσιογράφο Steve Baltin σχετικά με την επιτυχία της «You’re Still the One» του 1997 για το νέο βιβλίο του με τίτλο «Anthems We Love: 29 Iconic Artists On The Songs That Shaped Our Lives» (Ύμνοι που αγαπάμε: 29 εμβληματικοί καλλιτέχνες για τα τραγούδια που διαμόρφωσαν τις ζωές μας).

Η Καναδή country – pop τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη του Harry Styles στην εμφάνισή του στο «Coachella» το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τραγούδησε μαζί του το «Man! I Feel Like A Woman!» του 1999 και, ίσως αναπόφευκτα, το «You’re Still The One».

Η Shania Twain δήλωσε στον Steve Baltin τον θαυμασμό της για τη διασκευή του «You’re Still The One» που είχαν παρουσιάσει ζωντανά ο Harry Styles και η Kacey Musgraves το 2018 και τόνισε επίσης ότι ο Styles είχε τραβήξει την προσοχή της αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το 2013, ενώ ήταν ακόμα μέλος των One Direction, ο Βρετανός τραγουδιστής έγραψε απλώς στο Twitter: «Η Shania Twain είναι τόσο καλή».

«Τον αγαπώ πολύ», λέει η Shania Twain για τον Harry Styles στο επερχόμενο βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι στην ηλικία του και ακόμα νεότεροι που υποθέτω ότι, καθώς ενηλικιώθηκαν, άρχισαν να το εκφράζουν», συνεχίζει.

«Και μόνο τότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ακόμα και στο δικό μου σόου, ορισμένες μέρες της εβδομάδας υπήρχαν τόσοι πολλοί φοιτητές. Και σκεφτόμουν: “Από πού έρχονται; Έχω πολύ καιρό να κάνω περιοδεία. Έχω να κυκλοφορήσω νέα μουσική εδώ και πολύ καιρό”», θυμάται.

«Έτσι ρώτησα μερικούς από αυτούς και μου είπαν: “Η πρώτη συναυλία που είδα ήταν με τη Shania Twain όταν ήμουν 6 ετών” ή “όταν ήμουν 3 ετών’. Ή “όταν ήμουν 8”. Και σκέφτηκα ότι “εσείς είστε τα παιδιά που ήταν στη σειρά στη σκηνή”. Έπρεπε να βάλουμε ειδική ασφάλεια για να μπορούν τα παιδιά να πλησιάζουν τη σκηνή», περιγράφει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shania Twain (@shaniatwain)

Θεωρητικά, ο Harry Styles θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι ένα από αυτά τα παιδιά.

«Πρέπει να σας πω, στο αυτοκίνητό μου με τη μητέρα μου, όταν ήμουν παιδί, αυτή η κυρία με έμαθε να τραγουδάω», ανέφερε ο Harry Styles στο κοινό του «Coachella» πριν ανεβάσει τη Shania Twain στη σκηνή.

«Μου έμαθε επίσης ότι οι άντρες είναι σκουπίδια», πρόσθεσε.

«Είμαι λίγο άναυδη, τι να πω; Όχι, πραγματικά, είμαι θαυμάστριά σου, φυσικά», απάντησε η Shania Twain.

«Αντιλαμβάνομαι ότι όταν έγραφα αυτό το τραγούδι, ήσουν απλά ένα μικρό παιδί. Είναι σαν ένα όνειρο και πολύ σουρεαλιστικό να βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή και να τραγουδάω αυτό το τραγούδι μαζί σου. Νομίζω ότι είμαι απλά ερωτευμένη και αυτό το τραγούδι μιλάει για την αγάπη. Οπότε ας τραγουδήσουμε για την αγάπη», συνέχισε.