Shania Twain: Νέα έκδοση του «Come On Over» με τους Elton John, Chris Martin και Nick Jonas

Η Shania Twain σε τρία μοναδικά ντουέτα με τον Elton John, τον Chris Martin και τον Nick Jonas.

Το δώρο της Shania Twain για τα φετινά Χριστούγεννα.

Η Apple Music μπαίνει στο πνεύμα της προσφοράς αυτές τις γιορτές με την επιστροφή του «From Apple Music With Love», μιας ειδικής αντίστροφης μέτρησης για τις γιορτές.

Κάθε μέρα από τις 25 έως τις 30 Νοεμβρίου, οι συνδρομητές του Apple Music θα λαμβάνουν αποκλειστικά δώρα από μερικά από τα μεγαλύτερα και λαμπρότερα ονόματα της μουσικής, σφραγισμένα με αγάπη και έτοιμα για ξετύλιγμα.

Φέτος, τα δώρα περιλαμβάνουν ζωντανές ηχογραφήσεις συναυλιών, νέες εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών, μια επανακυκλοφορία ενός κλασικού άλμπουμ μαζί με ένα ολοκαίνουργιο εορταστικό άλμπουμ και μίξεις που θα ξεσηκώσουν τα πάρτι για το νέο έτος.

Το αποκλειστικό δώρο της Κυριακής 27 Νοεμβρίου προέρχεται από το είδωλο της country Shania Twain, με μια deluxe έκδοση του άλμπουμ – σταθμού «Come On Over» του 1997, που περιλαμβάνει τρία κομμάτια αποκλειστικά για το Apple Music.

Η Shania Twain συναντά τον Elton John και τον Chris Martin των Coldplay, αντίστοιχα, σε δύο ξεχωριστές, ζωντανές εκτελέσεις του «You’re Still the One» και ενώνει επίσης τις δυνάμεις της με τον Nick Jonas σε ένα ντουέτο στο «Party for Two».

Το «Come On Over» ανέδειξε 12 singles κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του, τρία από τα οποία έφτασαν στο Νο. 1 του Hot Country Songs Chart του Billboard.

Το άλμπουμ έχει γίνει δύο φορές διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας καταγράψει πωλήσεις άνω των 20 εκατομμυρίων αντιτύπων και είναι ένα από τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως από γυναίκα σόλο καλλιτέχνιδα.

Το «Come On Over» βοήθησε στην εδραίωση της θρυλικής Καναδής τραγουδοποιού και έχει αποτελέσει, όπως και η ίδια η Shania Twain, επιρροή για καλλιτέχνες όλων των ειδών, όπως η Taylor Swift, η Carrie Underwood, η Brittney Spencer, η Maren Morris και η Caitlin Rose.

Συντονιστείτε κάθε μέρα για να συνεχίσετε να μετράτε αντίστροφα τις γιορτές με ένα αποκλειστικό δώρο στο Apple Music και να ακούσετε τη deluxe έκδοση του «Come On Over» της Shania Twain σε Spatial Audio εδώ.