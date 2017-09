Shakira - «Pierro Fiel» ft. Nicky Jam (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Verse 1]

Aquí estás

Ya no puedes detenerte

¿Dónde vas?

Si estoy loco por tenerte

Cómo lo iba a saber

Que te vería otra vez

[Chorus]

Tú me confundes, no sé qué hacer

Yo lo que quiero es pasarla bien

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

Si eso pasa yo seguiré

Contigo aquí como un perro fiel

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

[Verse 2]

Te hablo en serio mai, no estoy jugando

Tanto tiempo pasa y nada

Estas ganas no me aguanto

Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando

Dicen que tú eres peligrosa

No le hago caso a esas cosas

Dime qué está pasando

Me tienes como un loco, soy un loco enamorado, eh

Quiero saber cuánto me vas a insistir

Y hasta dónde llegarías por mí

Siento mucho la espera

Pero valdrá la pena cuando te esté besando

De la manera que te mueves así

Yo te lo juro me voy a derretir

Tú sabes que soy buena

Por más que yo te esquive me sigues deseando

[Chorus]

Tú me confundes, no sé qué hacer

Yo lo que quiero es pasarla bien

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

Si eso pasa yo seguiré

Contigo aquí como un perro fiel

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

[Bridge]

Enloque-que-quecer

Yo no pido nada extraordinario

Solo un hombre de verdad

Que se tire por mí al barro

Que cambie las bombillas y hasta que me lave el carro

Quiero un tipo atento y cariñoso

Pero que no sea muy celoso

Que en la calle sea un príncipe

Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso

[Verse 3]

Puedes pedir lo que quieras de mí

Yo haría lo que fuera para ti

Siento mucho la espera

Pero valdrá la pena cuando te esté besando

Yo estoy seguro que estoy hecho pa’ ti

Yo te lo juro no te haré sufrir

Como te dije nena

Por más que tú me esquives, te sigo deseando

[Chorus]

Tú me confundes, no sé qué hacer

Yo lo que quiero es pasarla bien

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

Si eso pasa yo seguiré

Contigo aquí como un perro fiel

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

[Bridge]

Enloque-que-quecer

Aquí estás

Ya no puedes detenerte

¿Dónde vas? (¡Oh!)

Si estoy loco por tenerte