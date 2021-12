Η Shakira δημιουργεί ένα νέο talent show χορού εμπνευσμένο από το TikTok

Το νέο talent show της Shakira θα επικεντρώνεται στις χορευτικές προκλήσεις του διαδικτύου.

Η Shakira δημιουργεί σε συνεργασία με το NBC ένα νέο talent show χορού με την ονομασία «Dancing with Myself».

Μετά την επιτυχία που σημείωσε στο TikTok το dance challenge «Girl Like Me», η Shakira θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή του δικού τους διαγωνισμού χορού.

Το «Girl Like Me» των The Black Eyed Peas και της Shakira γνώρισε παγκόσμια μετά τη δημιουργία ενός dance challenge στο TikTok στα τέλη του 2020, το οποίο καλούσε το κοινό να ακολουθήσουν τα βήματα της τραγουδίστριας από το μουσικό βίντεο.

Αλλά τώρα, η Shakira ανεβάζει τον πήχη με το «Dancing With Myself», ένα νέο talent show χορού που θα αναζητήσει τους καλύτερους χορευτές από όλο τον κόσμο.

Κάθε εβδομάδα, μία σειρά χορευτών όλων των ηλικιών και καταβολών θα διαγωνίζονται σε μια σειρά από χορευτικές προκλήσεις (dance challenges) που σχεδιάζονται και επιδεικνύονται από τους διάσημους δημιουργούς του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Shakira.

Το «Dancing with Myself» περιγράφεται ως ένας «φιλικός προς την οικογένεια διαγωνισμός που έχει ως στόχο να αναδείξει τον καλλιτέχνη που κρύβεται μέσα σε όλους».

Οι διαγωνιζόμενοι θα απομονώνονται στις δικές τους αίθουσες, καθώς θα μαθαίνουν τα χορευτικά τους και θα προσθέτουν τις δικές τους πινελιές, προτού εμφανιστούν μπροστά στο ζωντανό κοινό.

Η Shakira και οι υπόλοιποι κριτές θα προσφέρουν τα δικά τους σχόλια και την κριτική τους μετά από κάθε γύρο, πριν το κοινό αποφασίσει τελικά ποιος θα στεφθεί καλύτερος χορευτής της βραδιάς και θα πάρει το χρηματικό έπαθλο.

Η 44χρονη τραγουδίστρια δήλωσε για το νέο εγχείρημά της: «Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι μέρος ενός διαγωνισμού χορού που δίνει τόσο μεγάλη αξία στη δημιουργική κίνηση και στο πώς αυτή μεταφράζεται σε προσωπική έκφραση, για να μην αναφέρω τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην αίσθηση της κοινότητας».

«Προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από κάποια από τα ταλέντα που έχω δει χάρη στο ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις δικές τους πλατφόρμες μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο χορός υπήρξε μια απίστευτα ισχυρή δύναμη σε όλη μου τη ζωή και ανυπομονώ να δείξω στον κόσμο πόσο μεταμορφωτικός, ενδυναμωτικός και διασκεδαστικός μπορεί να είναι», τόνισε.

Την παραγωγή του «Dancing with Myself» θα αναλάβουν η Universal Television Alternative Studio και η Irwin Entertainment.

Ο John Irwin της Irwin Entertainment υποσχέθηκε ότι το «Dancing with Myself» θα προσθέσει μια «φρέσκια πινελιά» στο τηλεοπτικό φορμάτ των διαγωνισμών χορού.

«Η Shakira είναι ένα από τα πιο επιδραστικά είδωλα της βιομηχανίας με απίστευτη παρουσία και πλατφόρμα που εμπνέει τους αφοσιωμένους θαυμαστές της να ενσωματώσουν το χορό στη ζωή τους», δήλωσε.

«Το σόου ενισχύει το γνωστό, πολυαγαπημένο format με μια φρέσκια πινελιά, καθώς είναι το πρώτη που κάνει άλμα στις σημερινές χορευτικές τάσεις του διαδικτύου. Το “Dancing with Myself” είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει μια καθολική εμπειρία που θα συγκινήσει τους θεατές όλων των ηλικιών, παντού», πρόσθεσε.

Δείτε το μήνυμα της Shakira για το «Dancing with Myself»: