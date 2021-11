Η Shakira γιορτάζει τα 20 χρόνια του «Laundry Service» με μία διευρυμένη ψηφιακή έκδοση

Το «Laundry Service» ήταν το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ της Shakira.

Η Shakira γιορτάζει την επέτειο των είκοσι ετών από την κυκλοφορία του πρώτου αγγλόφωνου άλμπουμ της, «Laundry Service», δημοσιεύοντας στις ψηφιακές πλατφόρμες μία διευρυμένη έκδοση με τέσσερα bonus κομμάτια.

Η νέα διευρυμένη ψηφιακή έκδοση με τίτλο «Laundry Service (Washed and Dried)» συνοδεύεται από το ακυκλοφόρητο remix του «Whenever, Wherever» από την ηλεκτρισμένη εμφάνιση της Shakira στο ημίχρονο του Super Bowl το 2020.

Εκτός από το ακυκλοφόρητο μέχρι στιγμής «Whenever, Wherever (Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Remix)», το «Laundry Service (Washed and Dried)» διαθέτει τρία ακόμη bonus tracks: Το «Sahara» remix του «Whenever, Wherever», μία ακουστική έκδοση του «Underneath Your Clothes» και μία Afro-punk έκδοση του «Objection (Tango)».

Μια έκδοση βινυλίου 12″ του «Laundry Service» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

Στις 12 Νοεμβρίου 2001, την παραμονή της άφιξης του «Laundry Service», η Shakira έκανε μία συγκλονιστική εμφάνιση στο πάρτι για την κυκλοφορία του άλμπουμ της στο μυθικό «Roseland Ballroom» της Νέας Υόρκης.

Το «Shakira – Live at Roseland» περιλαμβάνει πέντε τραγούδια από εκείνο το ιστορικό σόου, τα «Objection», «Underneath Your Clothes», «Ojos Así», «Inevitable» και «Whenever, Wherever», τα οποία είναι τώρα διαθέσιμα ως μεμονωμένα βίντεο στο YouTube με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την εμφάνιση της Shakira στο «Roseland».

Η Shakira και η Live Nation θα κυκλοφορήσουν μια ειδική σειρά επίσημων προϊόντων για την 20ή επέτειο του «Laundry Service (Washed and Dried)», όπως ρούχα (T-shirts, φούτερ, φόρμες), κουβέρτες, μαγνητάκια, κούπες, αφίσες, τσάντες και πολλά άλλα.

Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Μπαρρανκίγια της Κολομβίας, η Shakira έκανε τις πρώτες της ηχογραφήσεις για τη Sony Music Colombia σε ηλικία 13 ετών, για να αποκτήσει στην ισπανόφωνη μουσική σκηνή, κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων άλμπουμ της, τη φήμη μίας καλλιτέχνιδας και ερμηνεύτριας που πρέπει να δει κανείς.

Μετά το τέταρτο άλμπουμ της, το «¿Dónde Están los Ladrones?» (Where Are The Thieves?) του 1998, η Shakira σημείωσε επιτυχία στη Λατινική Αμερική, στην Ισπανία και στις λατινικές κοινότητες των ΗΠΑ, ενώ το πρώτο της live άλμπουμ, για το «MTV Unplugged», το πρώτο αμιγώς ισπανικό επεισόδιο της σειράς, που ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1999, της προσέφερε σημαντική προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθώς ξημέρωνε ο 21ος αιώνας, η Shakira, ένα λαμπερό αστέρι στον κόσμο της λατινοαμερικανικής μουσικής, θέλησε να ηχογραφήσει το πέμπτο άλμπουμ της κυρίως στα αγγλικά, αναλαμβάνοντας την τρομακτική πρόκληση να μάθει ουσιαστικά μια νέα γλώσσα αρκετά καλά ώστε να γράψει στίχους που να ταιριάζουν με την παγκόσμια μουσική που ένιωθε στο σώμα, στην καρδιά και στην ψυχή της.

«Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να εκφράσω τις ιδέες και τα συναισθήματά μου, τις καθημερινές μου ιστορίες στα αγγλικά. Έτσι αγόρασα μερικά λεξικά ομοιοκαταληξίας, διάβασα ποίηση και δημιουργούς όπως ο Leonard Cohen και ο Walt Whitman», είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Faze».

Η Shakira μιλάει για το «Laundry Service (Washed and Dried)» και άλλα πολλά σε μια αποκλειστική συνέντευξη που μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω.

Το «Laundry Service» κυκλοφόρησε από την Epic Records στις 13 Νοεμβρίου 2001 από την Epic Records εκτόξευσε τη Shakira στην pop μουσική.

Αποτελώντας ένα συναρπαστικό αμάλγαμα μουσικών στυλ, επιρροών και εμπνεύσεων, το «Laundry Service» ενσωμάτωσε στοιχεία από τη μουσική των Άνδεων, το χορό, την pop, τον ήχο της Μέσης Ανατολής, το rock ‘n’ roll, το tango, και παράλληλα ανέδειξε τη Shakira ως καλλιτέχνη και διασκεδάστρια.

Η Shakira εξερεύνησε θέματα αγάπης και έρωτα, πολλά από τα οποία εκφράστηκαν με τη βοήθεια της αγγλικής γλώσσας και έγραψε όλα τα τραγούδια του άλμπουμ, ενώ ήταν συμπαραγωγός υπό την καθοδήγηση του παραγωγού Emilio Estefan.

Από το «Laundry Service» προέκυψαν έξι singles, μεταξύ των οποίων η παγκόσμια Νο. 1 επιτυχία «Whenever, Wherever» και οι επόμενες επιτυχίες «Underneath Your Clothes», «Objection (Tango)», «Te Dejo Madrid», «Que Me Quedes Tú» και «The One».

Το «Laundry Service» κατέκτησε την κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς και η Ελβετία, ενώ ανέβηκε στο Top 5 σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο Νο. 3 του Billboard 200.

Το «Laundry Service» έχει σημειώσει πωλήσεις ύψους 18 εκατομμυρίων αντιτύπων σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας ένα από τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις του 21ου αιώνα.

Σήμερα, το «Laundry Service» της Shakira είναι τέσσερις φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέντε φορές πλατινένιο στον Καναδά, με το single «Whenever, Wherever» να έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο και το «Underneath Your Clothes» να έχει γίνει χρυσό.