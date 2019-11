Το απολαυστικό άλμπουμ «Shakira in Concert: El Dorado World Tour Live» κυκλοφορεί

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Shakira συγκεντρώνονται σε ένα απολαυστικό live album.

Η Shakira κυκλοφορεί το άλμπουμ «Shakira in Concert: El Dorado World Tour Live», το οποίο συνοδεύει την ομότιτλη συναυλιακή ταινία που προβλήθηκε στις 13 Νοεμβρίου σε 2.000 κινηματογράφους σε 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας.

Μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου δίσκου «El Dorado», με το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy για το «Καλύτερο Latin Pop Vocal Άλμπουμ» και το Latin Grammy για το «Καλύτερο Σύγχρονο Pop Vocal Άλμπουμ», η Κολομβιανή αστέρας επέστρεψε στη σκηνή με την πιο φημισμένη περιοδεία της.

Το άλμπουμ «Shakira in Concert: El Dorado World Tour Live» περιέχει επιτυχίες της τραγουδίστριας όπως τα «Chantaje» και «La Bicicleta», καθώς και τραγούδια από το ρεπορτόριό της που εκτείνεται σε βάθος 20 χρόνων, μεταξύ των οποίων τα «Hips Don’t Lie», «Whenever, Wherever», «Waka Waka (This Time for Africa)» και «Estoy Aqui».

Σε σκηνοθεσία των Shakira και James Merryman, η ταινία ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη το συναρπαστικό show του «El Dorado» μέσα από σκηνές ντοκιμαντέρ και τα λόγια της ίδια της superstar, η οποία περιγράφει πώς μετέφερε σε 22 χώρες αυτό το show – ορόσημο για την καριέρα της, που έκοψε σχεδόν 1.000.000 εισιτήρια.

Το βασικό υλικό του φιλμ γυρίστηκε στη θριαμβευτική συναυλία της Shakira στο «The Forum» του Λος Άντζελες τον Αύγουστο του 2018, ενώ περιέχονται επίσης πλάνα που γυρίστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο αξέχαστες περιοδείας της καριέρας μου. Αφού ξαναβρήκα τη φωνή μου, οι οπαδοί μου με ενέπνευσαν να επιστρέψω στη σκηνή, όπως κάνουν πάντα», δηλώνει η Shakira.

«Είναι αρκετά σουρεαλιστικό να το φέρνεις ξανά στη ζωή στους κινηματογράφους περισσότερων από 2.000 θεάτρων σε όλο τον κόσμο. Ξέρω ότι μου ζητούσαν στα social media αυτό το concert film και τώρα είναι επιτέλους έτοιμο, οπότε ελπίζω ότι θα είναι κάτι που θυμάμαι τόσο εγώ όσο και εκείνοι με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια», λέει.



Το tracklist

1. Estoy Aquí / Dónde Estás Corazón Medley

2. She Wolf

3. Si Te Vas

4. Nada

5. Perro Fiel / El Perdón Medley

6. Underneath Your Clothes

7. Me Enamoré

8. Inevitable

9. Chantaje

10. Whenever, Wherever

11. Tú

12. Amarillo

13. La Tortura

14. Antologia

15. Can’t Remember to Forget You

16. Loca / Rabiosa Medley

17. La La La (Brasil 2014) / Waka Waka (This Time for Africa) Medley

18. Toneladas

19. Hips Don’t Lie

20. La Bicicleta (El Dorado World Tour Live)