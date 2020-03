Shakira και Anuel AA κυκλοφορούν το λαμπερό music video του «Me Gusta»

Ένα music video γεμάτο χρώματα και υψηλή ραπτική.

Η Shakira μοιράζεται το music video για το νέο τραγούδι της με τίτλο «Me Gusta», στο οποίο συνεργάζεται με τον Πορτορικανό ράπερ και urban καλλιτέχνη Anuel AA.

Το «Me Gusta» σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία της κολομβιανής τραγουδίστριας για το 2020. Το music video του τραγουδιού δίνεται στη δημοσιότητα ένα μήνα μετά τη θεαματική εμφάνιση της Shakira μαζί με την Jennifer Lopez στο ημίχρονο του 54ου Super Bowl.

Το σουρεαλιστικό music video του «Me Gusta» σκηνοθέτησε ο Drew Kirsch, ο γνωστός για τη συνεργασία του με την Taylor Swift για τα βίντεο των τραγουδιών «Lover» και «You Need To Calm To Down».

Το «Me Gusta» δίνει συνέχεια στην παράδοση των φανταστικών βίντεο από τη Shakira.

Οι εικόνες του βίντεο είναι εξίσου εντυπωσιακές με το σύνολο του τραγουδιού. Η αστέρας της latin μουσικής κλέβει την παράσταση με πολύχρωμα κομμάτια υψηλής ραπτικής ενώ ο Anuel AA ραπάρει με ασύλληπτη ταχύτητα.

Μολονότι κυκλοφόρησε πριν μόλις δύο μήνες, το «Me Gusta» έχει ήδη βάλει υποψηφιότητα για μία από τις επιτυχίες της χρονιάς.

Το τραγούδι έχει συγκεντρώσει 75 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως και 37 εκατομμύρια προβολές στο lyric video του.

Η Shakira αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στούντιο και ετοιμάζει τα καινούργια τραγούδια της, που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2020, ενώ το 2021 θα ακολουθήσει η επόμενη περιοδεία της.