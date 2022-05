Sex Pistols: Το θρυλικό «God Save The Queen» επανακυκλοφορεί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ

Το κλασικό τραγούδι των Sex Pistols είχε κυκλοφορήσει αρχικά στο Αργυρό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όταν οι Sex Pistols κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Αργυρό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ το 1977 το εμπρηστικό single «God Save The Queen», δημιούργησαν ένα μανιφέστο που απείλησε και ενθουσίασε εξίσου.

Τώρα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για ένα ακόμη Ιωβηλαίο, το θρυλικό τραγούδι επανέρχεται στο προσκήνιο.

Το «God Save The Queen» είναι μία ιστορία από μόνο του. Η δισκογραφική εταιρεία A&M διέκοψε τη συνεργασία της με τους Sex Pistols, εξαιτίας μίας διαμάχης, μόλις έξι ημέρες μετά την κυκλοφορία του single και κατέστρεψε 25.000 αντίτυπα του δίσκου, καθιστώντας τα ελάχιστα αντίτυπα που απέμειναν, εξαιρετικά σπάνια συλλεκτικά κομμάτια.

Στη συνέχεια, οι Sex Pistols υπέγραψε συμβόλαιο με τη Virgin και κυκλοφόρησαν επίσημα το «God Save The Queen», το οποίο απαγορεύτηκε από το BBC και κατέκτησε το νούμερο 1 του chart του βρετανικού NME.

Παρ’ όλα αυτά, το «God Save The Queen» έφτασε μόνο έως το Νο 2 στο επίσημο chart του Ηνωμένου Βασιλείου για τα singles, γεγονός που έδωσε το έναυσμα για να διατυπωθούν κατηγορίες ότι το τραγούδι αποκλείστηκε σκόπιμα από την πρώτη θέση.

Για μοναδική φορά στην ιστορία των charts, το όνομα ενός τραγουδιού ήταν κενό, για να μην προσβληθεί το κατεστημένο.

Με αφορμή τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ, θα κυκλοφορήσουν μόλις 1.977 αντίτυπα της έκδοσης του «God Save The Queen» που διέθεσε στην αγορά η A&M και 4.000 αντίτυπα της επανέκδοσης από τη Virgin.

Το «Rolling Stone» κατέταξε το «God Save the Queen» στο νούμερο 175 της λίστας με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Το θρυλικό τραγούδι των Sex Pistols συμπεριλαμβάνεται επίσης στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το Rock and Roll.

Και οι δύο εκδόσεις του «God Save The Queen» που θα κυκλοφορήσουν θα διαθέτουν τα αρχικά εξώφυλλα των δύο διαφορετικών εκδόσεων του single.

Η έκδοση της A&M θα διαθέτει το γενικό εξώφυλλο της εταιρείας και θα είναι τυπωμένη σε ασημένιο/πλατινένιο βινύλιο. Το single της Virgin διαθέτει το άκρως εμβληματικό εξώφυλλο του «God Save The Queen», το οποίο σχεδίασε ο Jamie Reid.

Τα B sides των δύο επερχόμενων κυκλοφοριών θα ανταποκρίνονται επίσης στις αρχικές εκδόσεις του «God Save The Queen». Η δεύτερη πλευρά της έκδοσης της A&M θα περιλαμβάνει το «No Feeling» και η δεύτερη πλευρά της έκδοσης της Virgin θα διαθέτει το «Did You No Wrong».