Sex Pistols: Το σχόλιο του Johnny Rotten για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Το λιτό σχόλιο του Johnny Rotten κινήθηκε σε αντίθετο κλίμα από το θρυλικό τραγούδι «God Save The Queen» των Sex Pistols.

Ο τραγουδιστής των Sex Pistols, Johnny Rotten, έκανε μία δήλωσή για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ σε ηλικία 96 ετών.

Ο Johnny Rotten, φυσικά, θα είναι πάντα συνδεδεμένος με τη βασίλισσα χάρη στο κλασικό τραγούδι «God Save The Queen» των Sex Pistols από τη δεκαετία του ’70.

Το «God Save The Queen» κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Αργυρό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ το 1977 και θεωρήθηκε από πολλούς ως μια διαμαρτυρία για τη μεταχείριση της εργατικής τάξης από τη μοναρχία.

Την ημέρα των εορτασμών του ιωβηλαίου, οι Sex Pistols ερμήνευσαν το τραγούδι σε ένα σκάφος με το όνομα «Βασίλισσα Ελισάβετ» στον ποταμό Τάμεση, σε μία διαδρομή που αποδείχθηκε επεισοδιακή, αφού μετά από συμπλοκή, συνελήφθησαν αρκετά μέλη της παρέας και της συνοδείας τους

Ο Johnny Rotten, ο οποίος αυτές τις μέρες χρησιμοποιεί το κανονικό του όνομα, John Lydon, ήταν λιτός στα σχόλιά του.

«Αναπαύσου εν ειρήνη στη βασίλισσα Ελισάβετ Β’», έγραψε και πρόσθεσε: «Στείλτε της νίκες», χρησιμοποιώντας ένα απόσπασμα από τους στίχους του εθνικού ύμνου του Ηνωμένου Βασιλείου επί της μοναρχίας της Ελισάβετ Β’, από τον οποίο πήρε τον τίτλο του και το τραγούδι «God Save The Queen».

Rest in Peace Queen Elizabeth II. Send her victorious. From all at https://t.co/vK2Du0ZzDS pic.twitter.com/kq4M6WfeML — John Lydon Official (@lydonofficial) September 9, 2022

Δύο από τους συναδέλφους του στους Sex Pistols δεν εμφανίστηκαν εξίσου διπλωματικοί μετά την είδηση του θανάτου της βασίλισσας.

Ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος Glen Matlock, ο οποίος συνυπέγραψε το «God Save The Queen» αλλά είχε αποχωρήσει από τους Sex Pistols τη στιγμή της κυκλοφορίας του, σχολίασε: «Ο Θεός ας σώζει τον βασιλιά, ελπίζω να μην είναι ένας ανόητος γέρος…».

God save the king – hope he’s not a silly old thing… — Glen Matlock (@GlenMatlock) September 8, 2022

Εν τω μεταξύ, ο κιθαρίστας Steve Jones δημοσίευσε ένα έργο τέχνης με το εξώφυλλο του single «God Save The Queen» των Sex Pistols, στο οποίο η βασίλισσα απεικονίζεται με μια παραμάνα στα χείλη της και πάνω στην εικόνα αναγράφεται η φράση «God Save the Queen / She Ain’t No Human Being» (Ο Θεός ας σώζει τη βασίλισσα / Δεν είναι ανθρώπινο ον).

Ο Sten Jones ρώτησε απλά: «Πώς αισθάνεστε;».

Το 2017, ο John Lydon ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο The Quietus αν αισθανόταν φόβο για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείτο το «God Save the Queen» των Sex Pistols μετά τον πιθανό θάνατο της βασίλισσας και απάντησε ότι ελπίζει να μην χρησιμοποιηθεί το τραγούδι καταχρηστικά.

«Αυτό το τραγούδι αφορά μια πολιτική κατάσταση και την απαίτηση για υπακοή σε μια μοναρχία στην οποία δεν πιστεύω. Αλλά είναι ένα ανθρώπινο ον και θα μου έλειπε πολύ ως ανθρώπινο ον στον πλανήτη Γη», είπε.

Σε ένα άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Times νωρίτερα φέτος, έγραψε σε παρόμοιο ύφος: «Δεν έχω καμία έχθρα εναντίον κανενός μέλους της βασιλικής οικογένειας. Ποτέ δεν είχα»

«Ο θεσμός της είναι αυτό που με ενοχλεί και η υπόθεση ότι πρέπει να πληρώσω γι’ αυτήν. Εκεί είναι που τραβάω την κόκκινη γραμμή», τόνισε.