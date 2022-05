Sex Pistols: Αναμνηστικό νόμισμα του «God Save The Queen» για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ

Οι Sex Pistols ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός ειδικού αναμνηστικού νομίσματος του «God Save The Queen», με αφορμή το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι εορτασμοί για τα 70 χρόνια παραμονής της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στον θρόνο θα πραγματοποιηθούν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο το τετραήμερο 2 – 5 Ιουνίου.

Με αφορμή το πλατινένιο ιωβηλαίο, οι Sex Pistols θα κυκλοφορήσουν αυτή την Παρασκευή, 3 Ιουνίου, μία ξεχωριστή επανέκδοση του εμβληματικού ύμνου τους «God Save The Queen» κατά της μοναρχίας σε δύο συλλεκτικούς δίσκους βινυλίου.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι το punk συγκρότημα θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου ένα επινικελωμένο νόμισμα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Sex Pistols στην τιμή των 30 ευρώ.

Το αναμνηστικό νόμισμα φέρει στην όψη του το εμβληματικό εξώφυλλο του «God Save The Queen», με την εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο σχεδίασε ο Jamie Reid.

Το νόμισμα χαρακτηρίζεται επίσης από χρωματικές συμπληρώσεις από σμάλτο και υπερυψωμένα τμήματα από σφυρηλατημένο σίδερο και θα διατίθεται σε μαλακό βελούδινο κουτί παρουσίασης από ζαφείρι με ανάγλυφες ασημένιες λεπτομέρειες.

Επιπλέον, το νόμισμα θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή έκδοση σε μορφή NFT (non-fungible token). Η συλλογή θα διαθέτει διαφορετικό αριθμό σχεδίων, τα οποία θα επιλέγονται τυχαία κατά την κοπή του εκάστοτε NFT.

Οι Sex Pistols συνεργάζονται για την κυκλοφορία των NFTs με το δίκτυο Palm, μία πλατφόρμα που προσφέρει βιώσιμες επιλογές.

Σε μια δήλωση αποποίησης ευθύνης στη σελίδα προπαραγγελίας του νομίσματος αναφέρεται: «Σε περίπτωση που δεν είναι ήδη πασιφανές, αυτό δεν αποτελεί νόμιμο μέσο πληρωμής, είναι μόνο διαφημιστικό αντικείμενο».

Παρά το μήνυμα κατά της μοναρχίας που έστειλε το «God Save The Queen», το οποίο περιέχεται στο ένα και μοναδικό άλμπουμ των Sex Pistols, το «Never Mind The Bollocks…» του 1977, ο John Lydon, πρώην frontman του συγκροτήματος, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι «πραγματικά υπερήφανος για τη βασίλισσα».

Εν τω μεταξύ, στις 31 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu (και στο Disney+ όπου το Hulu δεν είναι διαθέσιμο) η νέα βιογραφική σειρά «Pistol» του Danny Boyle για τους Sex Pistols, η οποία βασίζεται στο βιβλίο «Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol» του κιθαρίστα του συγκροτήματος, Steve Jones.

pennies, coins, dosh, quids…whatever you call ‘em, bet you ain’t got one like this. God Save The Queen Commemorative Coin* + bonus NFT, available from The Pistol Mint now – get yours. [1/3] pic.twitter.com/0ytCZh6wmT

— Sex Pistols Official (@sexpistols) May 30, 2022