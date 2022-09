Ο Serj Tankian των System Of A Down ανακοινώνει το νέο EP «Perplex Cities»

Ο Serj Tankian μπαίνει στον κόσμο της επαυξημένης πραγματικότητας για την κυκλοφορία του νέου EP του.

Ο Serj Tankian, ο παραγωγικός καλλιτέχνης, ακτιβιστής και frontman των System Of A Down, θα κυκλοφορήσει ένα νέο EP με τίτλο «Perplex Cities» στις 21 Οκτωβρίου μέσω της Serjical Strike.

Το «Perplex Cities», το οποίο θα περιέχει πέντε τραγούδια, είναι το δεύτερο EP του Serj Tankian τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την κυκλοφορία του σκληροπυρηνικού EP «Elasticity» το 2021.

Ως ένας καλλιτέχνης που αναδεικνύει διαφορετικά είδη μουσικής σε κάθε κυκλοφορία του, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το EP εξερευνά νέα μουσικά εδάφη.

Ο Serj Tankian δηλώνει: «Όλη αυτή η συλλογή τραγουδιών μέσα στο “Perplex Cities” είναι ένας εντελώς διαφορετικός ήχος από όσα έχω κάνει στο παρελθόν. Πιο ηλεκτρονικός, πιο λεπτεπίλεπτος και πιο βαθύς όσον αφορά τα επίπεδα της μουσικής του παρουσίασης. Το “Perplex Cities” εκπέμπει μια αύρα που είναι μοναδική και διαφορετική από τις προηγούμενες κυκλοφορίες μου».

Πριν κυκλοφορήσει το «Perplex Cities» στις πλατφόρμες streaming μουσικής τον επόμενο μήνα, κάθε τραγούδι από το EP θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσω μιας δωρεάν εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR), όπου ο Serj Tankian θα παρουσιάσει ο ίδιος τα πέντε κομμάτια με έναν προσωπικό τρόπο.

Μέσω της εφαρμογής θα εμφανίζεται στον ίδιο χώρο με τον ακροατή – θεατή για να εξηγήσει τα τραγούδια και να τα ακούσει μαζί του.

Το πρώτο τραγούδι, με τίτλο «Pop Imperialism», είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής Arloopa.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων, τα υπόλοιπα τέσσερα τραγούδια του «Perplex Cities» θα διατεθούν με τον ίδιο τρόπο, με κάθε τραγούδι να κυκλοφορεί διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Το ολοκληρωμένο EP «Perplex Cities» θα κυκλοφορήσει σε όλες τις μεγάλες υπηρεσίες streaming στις 21 Οκτωβρίου.

Ο Serj Tankian προσθέτει: «Προσπαθώ πάντα να δημιουργώ νέους και ενδιαφέροντες τρόπους για να επικοινωνώ με τους ανθρώπους μέσω της μουσικής μου. Κάναμε μερικά καταπληκτικά βίντεο για το τελευταίο EP “Elasticity”, οπότε ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό για το “Perplex Cities”. Μου αρέσει η ιδέα να εμφανίζομαι στον ίδιο χώρο με κάποιον που ακούει τη μουσική μου. Είναι προσωπικό, διασκεδαστικό και διαφορετικό».

Το tracklist του EP «Perplex Cities»

1. Pop Imperialism

2. The Race

3. I Spoke Up

4. Rumi Loves His Cars

5. Forgive Me Father