Ο νέος δίσκος του Serge Pizzorno περιλαμβάνει 11 τραγούδια με πληθώρα επιρροών.

O mastermind των Kasabian, Serge Pizzorno (ή αλλιώς ο S.L.P.), μόλις κυκλοφόρησε το debut album του «The S.L.P.».

Η κυκλοφορία του άλμπουμ έρχεται σε συνεχεία μίας σειράς από singles όπως το «Favourites» με τη συμμετοχή της Little Simz και το παραπλανητικό anthem του τέλους της νύχτας «((trance))».

Ο Pizzorno εμπνεύστηκαν την ιδέα για το project «The S.L.P.» ενώ οι Kasabian έκαναν ένα διάλειμμα διάρκειας περίπου ενός έτους.

Ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής, παραγωγός και τραγουδοποιός ανακάλυψε ότι ήθελε να διερευνήσει «τις ακραίες πλευρές» της προσωπικότητάς του» ως μία διέξοδο για να διατηρηθεί «υγιής».

Η ηχογράφηση και η παραγωγή του δίσκου έγιναν εξ ολοκλήρου από τον Serge Pizzorno στο στούντιο στο Leicester, το «The Sergery».

Το «The S.L.P.» συμπεριλαμβάνει 11 τραγούδια με hip-hop επιρροές, ξεχωριστές μελωδίες, psychedelic-funk καθώς και new wave ηχογραφήσεις.

Ο Serge Pizzorno είναι ο κεντρικός τραγουδοποιός των Kasabian μετά την αποχώρηση του Christopher Karloff. Είναι επίσης μέλος των Loose Tapestries μαζί με τον Noel Fielding και τον Tim Carter, μία ομάδα που δημιουργήθηκε για να συνθέσει μουσική για την τηλεοπτική σειρά «Luxury Comedy» του Noel Fielding.



Το tracklist του «The S.L.P.»

1. Meanwhile… In Genova

2. Lockdown

3. ((trance))

4. The Wu

5. Soldiers 00018

6. Meanwhile… At The Welcome Break

7. Nobody Else

8. Favourites (featuring Little Simz)

9. Kvng Fv

10. Youngest Gary

11. Meanwhile… In the Silent Nowher