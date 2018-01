Σύμφωνα με τις φήμες που διαδίδονται τις τελευταίες ώρες, η Selena Gomez και ο Zayn Malik πρόκειται να συνεργαστούν!

Τους δύο τραγουδιστές φέρεται να ενώνει το remake της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney, «Aladdin», το οποίο θα τους δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσουν μία νέα εκτέλεση του τραγουδιού «A Whole New World», σε περίπτωση που ισχύουν τα σενάρια.

Τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετέφερε ένας λογαριασμός του Twitter που ασχολείται με τα νέα της Selena Gomez, προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές και των δύο νεαρών τραγουδιστών.

RUMOR: Selena Gomez and Zayn Malik are reportedly to be featured on a song together for the upcoming live action Disney movie “Aladdin” pic.twitter.com/vCC6lEz7de

