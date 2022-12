Selena Gomez: Υποψήφια πρώτη φορά για Χρυσή Σφαίρα ως ηθοποιός

Για τον ρόλο της στο «Only Murders In The Building».

Η Selena Gomez μόλις κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα ως ηθοποιός στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ με τη συμμετοχή της στο «Only Murders In The Building».

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023 δόθηκανμ στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου.

Εκτός από τη Selena Gomez, το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά διεκδικούν στις Χρυσές Σφαίρες του 2023 είναι η Quinta Brunson για το «Abbott Elementary», η Kaley Cuoco για το «The Flight Attendant», η Jenna Ortega για το «Wednesday» και η Jean Smart για το «Hacks».

Αλλά η Selena Gomez, η οποία υποδύεται τη Mabel Mora στη σειρά του Hulu, δεν είναι ο μοναδικός ηθοποιός του «Only Murders In The Building» που έλαβε υποψηφιότητα για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023.

Οι συμπρωταγωνιστές της Steve Martin και Martin Short είναι επίσης υποψήφιοι στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ για τους αντίστοιχους ρόλους τους ως Charles-Haden Savage και Oliver Putnam.

Το «Only Murders In The Building» είναι υποψήφιο επίσης στις Χρυσές Σφαίρες 2023 για το βραβείο της Καλύτερης Τηλεοπτική Σειράς στην κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Με τέσσερις υποψηφιότητες, το «Only Murders In The Building» είναι μία από τις τηλεοπτικές σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες στις επερχόμενες Χρυσές Σφαίρες, ακολουθώντας σε απόσταση αναπνοής το «Abbott Elementary», το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με πέντε υποψηφιότητες.

Το «Only Murders In The Building» ισοβαθμεί επίσης με το «Monster: The Jeffrey Dahmer Story», το «Pam & Tommy» και «The White Lotus», που διαθέτουν παρομοίως τέσσερις υποψηφιότητες.

Η Selena Gomez είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός του «Only Murders In The Building» μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short.

«Αυτή η σειρά έχει αλλάξει τη ζωή μου με τόσους πολλούς τρόπους», δήλωσε η Selena Gomez στο «Good Morning America» όταν έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο η δεύτερη σεζόν του «Only Murders In The Building», το οποίο τώρα ετοιμάζεται για τον τρίτο κύκλο του.

«Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στη ζωή μου το γεγονός ότι μπόρεσα να πάρω αυτόν τον ρόλο και να περιστοιχίζομαι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι αναγνωρισμένοι θρύλοι. Απλά είναι τέλειο», είπε.