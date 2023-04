Selena Gomez: Υποψήφια για Emmy με το «Selena + Chef»

Η Selena Gomez έλαβε τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Emmy.

Η Selena Gomez μόλις απέσπασε άλλη μία υποψηφιότητα για Emmy.

Αυτή τη φορά, η εκπομπή μαγειρικής «Selena + Chef» που παρουσιάζει η αστέρας της pop στο HBO Max, έλαβε μία υποψηφιότητα στα Daytime Emmy Awards 2023 στην κατηγορία της Εξαιρετική Γαστρονομικής Σειράς.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός που έχει να αντιμετωπίσει είναι σκληρός, καθώς στην ίδια κατηγορία διαγωνίζονται δημοφιλής γαστρονομικές εκπομπές.

Στις υπόλοιπες εκπομπές που είναι υποψήφιες στην κατηγορία περιλαμβάνονται το «Family Dinner» του Andrew Zimmern, το «Martha Cooks» της Martha Stewart, το «Jose Andres and Family in Spain» και το «Roadfood: Discovering America One Dish at a Time».

Η 50ή ετήσια τελετή απονομή των Daytime Emmy Awards θα διεξαχθεί στο Westin Bonaventure Hotel του Λος Άντζελες στις 16 Ιουνίου.

Το «Selena + Chef» είναι διαθέσιμο για streaming στην πλατφόρμα του HBO Max.

Στις τέσσερις σεζόν της εκπομπής, η Selena Gomez μαθαίνει να μαγειρεύει από διάφορους κορυφαίους σεφ σε ένα παραλιακό σπίτι στο Μαλιμπού. Οι σεφ που συμμετέχουν σε κάθε επεισόδιο επιλέγουν ένα διαφορετικό φιλανθρωπικό ίδρυμα στο οποίο θα κάνει δωρεά η εκπομπή.

Το «Selena + Chef» έχει δωρίσει μέχρι σήμερα 400.000 δολάρια σε 26 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Selena Gomez λαμβάνει μία υποψηφιότητα για Emmy.

Ήταν υποψήφια στα Primetime Emmy το 2022 ως εκτελεστική παραγωγός της επιτυχημένης σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu, η οποία είχε προταθεί για το βραβείο της Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Η Selena Gomez έγραψε ιστορία ως η δεύτερη Λατίνα γυναίκα στην ιστορία των Βραβείων Emmy που κέρδισε υποψηφιότητα για την παραγωγή μίας σειράς.

Ωστόσο, η Selena Gomez δεν έλαβε υποψηφιότητα για την εμφάνισή της στον ρόλο της Mabel Mora στο «Only Murders In The Building», ενώ οι συμπρωταγωνιστές της Steve Martin και Martin Short ήταν αμφότεροι υποψήφιοι στην κατηγορία του Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά.

Ο Steve Martin και η υπόλοιπη ομάδα του «Only Murders In The Building» απογοητεύτηκαν από τον αποκλεισμό της Selena Gomez.

«Ο Marty και εγώ, και όλη η ομάδα του “Only Murders in the Building”, είμαστε ενθουσιασμένοι με τις υποψηφιότητές μας. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που η σημαντική συνεργάτης μας Selena Gomez αναγνωρίζεται ως παραγωγός στην κατηγορία της Καλύτερης Κωμικής Σειράς», ανέφερε στο Billboard.

Όμως, στη συνέχεια δήλωσε στους New York Times: «Είμαστε απογοητευμένοι που η Selena δεν ήταν υποψήφια, επειδή είναι τόσο σημαντική για τις επιδόσεις μας, πραγματικά».