Selena Gomez: Ο χωρισμός με τον Justin Bieber ήταν «ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί»

«Έπρεπε να περάσω τη χειρότερη δυνατή θλίψη και μετά να ξεχάσω τα πάντα στο λεπτό».

Η Selena Gomez βρήκε ένα νόημα στον χωρισμό της. Στο νέο ντοκιμαντέρ της «My Mind & Me», το οποίο κυκλοφόρησε στο Apple TV+ την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, η αστέρας της pop σχολιάζει το τέλος της σχέσης της με τον Justin Bieber το 2018.

Ενώ μιλούσε για το τραγούδι της «Lose You To Love Me», η Selena Gomez αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε στους δημιουργούς Julia Michaels και Justin Tranter με την ελπίδα να γράψει ένα τραγούδι που θα μπορούσε να εξηγήσει όλα τα συναισθήματά της.

«Έστειλα μήνυμα στην Julia Michaels και τον Justin Tranter και είπα: “Νομίζω ότι είμαι έτοιμη να πω απλά ότι είμαι θλιμμένη”. Γράψαμε το τραγούδι μέσα σε 45 λεπτά. Το πιο γρήγορο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ», περιγράφει.

«Μιλάει για κάτι περισσότερο από μια χαμένη αγάπη. Μιλάει για εμένα που μαθαίνω να επιλέγω τον εαυτό μου, να επιλέγω τη ζωή, αλλά και που ελπίζω ότι και οι άνθρωποι μπορούν να βρουν χάρη και γαλήνη σε αυτό. Το τραγούδι λέει ότι γνωρίζεις ότι έχασες εντελώς κάθε κομμάτι αυτού που είσαι, μόνο και μόνο για να ανακαλύψεις ξανά τον εαυτό σου», εξηγεί.

Η Selena Gomez είχε σχέση και ο Justin Bieber είχαν σχέση, με πολλές διακοπές, από το 2012 έως το 2018. Λίγους μήνες μετά τον οριστικό χωρισμό τους, ο Καναδός τραγουδιστής παντρεύτηκε την Hailey Baldwin.

Για τη Selena Gomez, το γεγονός ότι βρίσκεται διαρκώς στα φώτα της δημοσιότητας έκανε τον χωρισμό πιο δύσκολο.

«Όλα ήταν τόσο δημόσια. Ένιωθα να με στοιχειώνει μια προηγούμενη σχέση που κανείς δεν ήθελε να αφήσει πίσω του. Μετά απλά το προσπέρασα και δεν φοβόμουν πια», λέει στο ντοκιμαντέρ.

Η Selena Gomez σημειώνει όμως ότι βρήκε τελικά το φως σε μια πολύ σκοτεινή στιγμή.

«Αισθάνομαι ότι έπρεπε να περάσω τη χειρότερη δυνατή θλίψη και μετά να ξεχάσω τα πάντα στο λεπτό, ήταν πραγματικά μπερδεμένο. Αλλά νομίζω ότι αυτό έπρεπε να συμβεί και τελικά ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί», υποστηρίζει.

Το «Lose You To Love Me» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 ως προάγγελος του άλμπουμ «Rare» (2020) της Selena Gomez και έγινε το πρώτο τραγούδι της που κατακτά το No. 1 του Billboard Hot 100.

Αν και η Selena Gomez δεν υπεισέρχεται σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Justin Bieber στο ντοκιμαντέρ, παραδέχεται ότι ένιωθε κουρασμένη από τις συνεχείς επανασυνδέσεις τους.

Σε μια άλλη σκηνή του ντοκιμαντέρ, η Selena Gomez ξεσπά σε κλάματα στις πρόβες για την περιοδεία της «Revival» του 2016. Ενώ κλαίει, η τραγουδίστρια αναρωτιέται αν είναι δυνατόν η δισκογραφική εταιρεία της να επανεξετάσει την πρότασή της να συνεργαστεί με τον Justin Bieber, καθώς ο επικεφαλής της εταιρείας, John Janick, της είχε ζητήσει να κάνει ένα τραγούδι μαζί του.

«Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο John, θέλω να μιλήσω με τον John. Δεν θέλω να τον απογοητεύσω. Δεν θέλω να σκεφτεί ότι υπέγραψε συμβόλαιο με ένα παιδί της Disney», λέει μέσα σε δάκρυα.

«Είναι πολύ άσχημο, γιατί όλο αυτό το θέμα με το τραγούδι… Μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί για το τραγούδι με τον Justin, δηλαδή, πότε θα είμαι αρκετά καλή μόνη μου; Πότε θα είμαι καλή απλά μόνη μου, χωρίς να χρειάζομαι κάποιον να συνδεθώ μαζί του;», συνεχίζει.

Φυσικά, τώρα όλα αυτά φαίνεται να αποτελούν παρελθόν. Τον περασμένο μήνα, η Selena Gomez και η Hailey Bieber φωτογραφήθηκαν μαζί στο γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, βάζοντας τέλος στις μακροχρόνιες φήμες περί διαμάχης μεταξύ τους.