Η δεύτερη σεζόν του «Only Murders In The Building» θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα μέσω του Disney+.

Το Hulu αποκάλυψε το trailer για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Only Murders In The Building» με πρωταγωνιστές τον Steve Martin, τον Martin Short και τη Selena Gomez.

Στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς οι Charles-Haden Savage, Oliver Putnam και Mabel Mora – η ατρόμητη τριάδα των ερασιτεχνών podcasters που υποδύονται ο Steve Martin, ο Martin Short και η Selena Gomez, αντίστοιχα – προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος τους έχει ενοχοποιήσει για την τελευταία δολοφονία στο κτίριό τους.

Μετά τον σοκαριστικό θάνατο της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του κτηρίου Arconia, Bunny Folger, ο Charles, ο Oliver και η Mabel προσπαθούν να ξεσκεπάσουν τον δολοφόνο της.

Ωστόσο, ακολουθούν τρεις (ατυχείς) επιπλοκές. Οι τρεις πρωταγωνιστές ενοχοποιούνται δημοσίως για τη δολοφονία της Bunny, είναι τώρα τα θέματα ενός ανταγωνιστικού podcast και έχουν να αντιμετωπίσουν τους γείτονές τους στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι πιστεύουν ότι διέπραξαν φόνο.

«Είστε όλοι σας ύποπτοι σε αυτή την υπόθεση», προειδοποιεί την τριάδα η Da’Vine Joy Randolph στον ρόλο της ντετέκτιβ Williams, ενώ αργότερα η Selena Gomez θέτει το ερώτημα: «Νιώθει κανείς άλλος ότι υπάρχουν ακόμα μερικές εκκρεμότητες;».

Το trailer παρουσιάζει επίσης τα νέα πρόσωπα που θα εμφανιστούν στη δεύτερη σεζόν, όπως η Amy Schumer, η Cara Delevingne και η Shirley MacLaine, ενώ επιστρέφουν η διάσημη podcaster Cinda Canning (Tina Fey) και ο ιδιοκτήτης καταστημάτων ντελικατέσεν Teddy Dimas (Nathan Lane).

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Selena Gomez μίλησε για τη σχέση της με τον χαρακτήρα της στο «Only Murders In The Building» σε μια νέα συνέντευξή στο podcast «Awards Chatter» του The Hollywood Reporter.

«Θα έλεγα ότι ταυτίζομαι με τη Mabel με την έννοια ότι μπορεί να είμαι λίγο μοναχική μερικές φορές και τείνω να έχω φίλους που είναι λίγο μεγαλύτεροι, και μου αρέσει να κάνω παρέα με τη μητέρα μου. Οπότε είμαι πολύ αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι νιώθω τη Mabel», σχολίασε.

Η δεύτερη σεζόν του «Only Murders In The Building» θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu (και στο Disney+ στην Ελλάδα) στις 28 Ιουνίου.