Selena Gomez: Το tracklist και το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ «Rare»

Όλα είναι έτοιμα για την κυκλοφορία του νέου ολοκληρωμένου άλμπουμ της Selena Gomez.

Η Selena Gomez ανακοινώνει τον τίτλο, μοιράζεται το tracklist και αποκαλύπτει το εξώφυλλο της νέας δισκογραφικής δουλειάς της.

Όπως είχε γίνει γνωστό πρόσφατα, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της 27χρονης τραγουδίστριας αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 10 Ιανουαρίου 2020, για να δώσει τέλος στην πολυετή προσμονή όλων των Selenators.

Μόνο τέσσερις εβδομάδες πριν τα μεγάλα αποκαλυπτήρια, η Selena Gomez ξεκινά τη συμπλήρωση των κομματιών του παζλ που θα συνθέσουν τον πολυαναμενόμενο διάδοχο του πλατινένιου δίσκου «Revival» (2015).

Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της pop star έχει τον τίτλο «Rare» και συνοδεύεται από ένα λιτό εξώφυλλο, στο οποίο η Selena φορά ένα T-shirt από τη σειρά προϊόντων που θα διατεθούν για την προώθηση της κυκλοφορίας.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αποκαλύπτω το εξώφυλλο και τον τίτλο του νέου άλμπουμ μου “Rare”, που κυκλοφορεί στις 10 Ιανουαρίου. Είναι η πιο ειλικρινής μουσική που έχω δημιουργήσει μέχρι σήμερα και ανυπομονώ να ακούσετε την καρδιά μου», σχολιάζει η Selena Gomez.

Στο «Rare» συμπεριλαμβάνονται φυσικά τα δύο ολοκαίνουργια singles «Lose You To Love Me» (το πρώτο Νο. 1 της Selena στο Billboard Hot 100) και «Look At Her Now», δύο διαφορετικά μεταξύ τους κομμάτια τα οποία η Gomez τραγούδησε πρώτη φορά ζωντανά στα τέλη Νοεμβρίου, ανοίγοντας την τελετή απονομής των American Music Awards 2019.

Το νέο άλμπουμ της Selena Gomez είναι διαθέσιμο για pre-add στο Apple Music, pre-save στο Spotify και προ-παραγγελία σε όλα τα υπόλοιπα ψηφιακά καταστήματα

Το «Rare» θα κυκλοφορήσει σε ποικιλία φυσικών εκδόσεων: Σε στάνταρ CD, box set με αποκλειστικές φωτογραφίες, υπογεγραμμένο CD περιορισμένων αντιτύπων και βινύλιο σε διαφορετικά χρώματα.

Η deluxe έκδοση του CD θα περιλαμβάνει τα τραγούδια «Wolves» (με τον Marshmello), «Back To You», «Bad Liar», «It Ain’t Me» (με τον Kygo) και «Fetisth» (feat. Gucci Mane), τα οποία κυκλοφόρησαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Το tracklist του «Rare»

1. Rare

2. Dance Again

3. Look At Her Now

4. Ring

5. Vulnerable

6. People You May Know

7. Let Me Get Me

8. Crowded Room (Feat. 6LACK)

9. Kinda Crazy

10. Fun

11. Cut You Off

12. A Sweeter Place (Feat. Kid Cudi)