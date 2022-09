Η Selena Gomez θυμάται την πρώτη συνάντησή της με την Demi Lovato στην οντισιόν του «Barney»

«Την είχα σε μεγάλη εκτίμηση».

Η Selena Gomez «δεν θα ξεχάσει ποτέ» την πρώτη συνάντησή της με την Demi Lovato στην οντισιόν για την εκπομπή «Barney and Friends».

Η 29χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός συμμετείχε σε μία ανοιχτή οντισιόν για έναν ρόλο στην κλασική παιδική τηλεοπτική σειρά, όπου μόνο επτά παιδιά θα επιλέγονταν από τους 1.400 υποψηφίους.

«Από όλα αυτά τα παιδιά, επέλεξαν επτά και έτυχε να είμαι ένα από αυτά», είπε η Selena Gomez στο podcast «Awards Chatter» του The Hollywood Reporter.

Ένα άλλο από τα επτά νεαρά ελπιδοφόρα παιδιά ήταν η Demi Lovato, η οποία θα γινόταν, εναλλάξ, η καλύτερη φίλη της Selena Gomez, η αντίπαλός της και η συμπρωταγωνίστρια της στο Disney Channel.

«Το πιο τρελό κομμάτι αυτής της ιστορίας είναι ότι στην πραγματικότητα ήταν το κορίτσι που στεκόταν μπροστά μου», θυμήθηκε η Selena Gomez.

«Θυμάμαι ότι φορούσε έναν κόκκινο φιόγκο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Απλά την είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Και τα καταφέραμε και οι δύο, αφού πήραμε τον ρόλο, δεν ξέραμε αν η άλλη τα κατάφερε. Και κάναμε αυτή τη μικρή επανασύνδεση όταν είδαμε η μία την άλλη», συνέχισε.

Τελικά, η Selena Gomez πρωταγωνίστησε στη συνέχεια στη δική της πρωτότυπη σειρά του Disney Channel, το «Wizards of Waverly Place», ενώ έκανε και guest εμφανίσεις στο «Hannah Montana» και στο «The Suite Life of Zack and Cody» και μερικούς άλλους αποτυχημένους πιλότους.

Παράλληλα, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική με το συγκρότημά της Selena Gomez and The Scene.

Φυσικά, αυτό το κεφάλαιο αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ όπως το «Stars Dance» του 2013, το «Revival» του 2015 και το «Rare» του 2020 και έχει ασχοληθεί με την υποκριτική σε παραγωγές όπως η σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu δίπλα στους Steve Martin και Martin Short.

Ωστόσο, η Selena Gomez εξακολουθεί να έχει ακόμα υψηλότερες φιλοδοξίες στο Χόλιγουντ, λέγοντας.

«Θέλω να δουλέψω με κάποιον όπως ο David Fincher ή ο David O. Russell, ο οποίος θα με ωθήσει στα άκρα για να πάω και να παλέψω για κάτι. Αυτό είναι το είδος της υποκριτικής που λαχταρώ να κάνω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε στο The Hollywood Reporter.