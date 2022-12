Η Selena Gomez θέλει την Meryl Streep στην τρίτη σεζόν του «Only Murders In The Building»

Η Selena Gomez βάζει τον πήχη ακόμα υψηλότερα.

Η Selena Gomez ανυπομονεί για την τρίτη σεζόν του «Only Murders In The Building», στην οποία συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short και εκμυστηρεύτηκε ότι ελπίζει να πείσει τη Meryl Streep να εμφανιστεί στη σειρά.

Οι εμφανίσεις επωνύμων προσωπικοτήτων δεν είναι κάτι καινούργιο για τη σειρά του Hulu, καθώς αστέρες όπως ο Paul Rudd, ο Sting, η Amy Schumer και η Tina Fey έχουν ήδη συμμετάσχει στους δύο πρώτους κύκλους του «Only Murders In The Building» σε μερικές εξαιρετικά αξιομνημόνευτες σκηνές.

Όταν η Vogue ρώτησε της Selena Gomez για το πρόσωπο που θα επιθυμούσε να ενταχθεί στο καστ της σειράς επόμενη σεζόν, η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έβαλε τον πήχη ακόμα υψηλότερα.

«Θα προσπαθούσα να προσεγγίσω τη μεγαλύτερη από όλες. Πιθανώς τη Meryl, ή κάποιον πραγματικά καταπληκτικό όπως εκείνη», είπε.

Η Selena Gomez κέρδισε πρόσφατα την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για τη συμμετοχή της στο «Only Murders In The Building» και διεκδικεί το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Selena Gomez έγινε η δεύτερη Λατίνα γυναίκα στην ιστορία των Βραβείων Emmy που έλαβε υποψηφιότητα για την παραγωγή μίας σειράς, ως μία από τους εκτελεστικούς παραγωγούς του «Only Murders In The Building».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης με τη Vogue, η Selena Gomez θυμήθηκε τη συνομιλία που είχε με τη Madonna στο γάμο της Britney Spears και του Sam Asghari τον Ιούνιο.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι η «βασίλισσα της pop» την είχε ρωτήσει για το ντοκιμαντέρ της «Selena Gomez: My Mind & Me», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο στο Apple TV+.

Η Selena Gomez ότι η Madonna τη ρώτησε συγκεκριμένα για τον σκηνοθέτη Alek Keshishian, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο δικό της ντοκιμαντέρ της «Truth or Dare» το 1991 και τη ρώτησε επίσης «πώς προχωρούσε η διαδικασία».

Η αστέρας της pop πρόσθεσε ότι η Madonna ήταν πολύ γλυκιά και ευγενική κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Η Selena Gomez αναφέρθηκε επίσης στα νέα τραγούδια της και αποκάλυψε ότι «θα είναι πολύ διασκεδαστικά», συνεχίζοντας: «Θα είναι πολύ δυναμικά, ανεβαστικά και κάπως άμεσα, όπως ακριβώς είμαι εγώ».

Και επειδή διανύουμε την περίοδο των γιορτών, η Selena Gomez δήλωσε ότι ένα από τα αγαπημένα της χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι το κλασικό «Santa Baby», το οποίο ερμήνευσε πρώτη η Eartha Kitt το 1953.