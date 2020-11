Selena Gomez: Θα υποδυθεί σε νέα ταινία την ορειβάτισσα Silvia Vásquez-Lavado

Την πρώτη Περουβιανή ορειβάτισσα που έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ θα υποδυθεί η Selena Gomez.

Η Selena Gomez θα συνεχίσει την κινηματογραφική καριέρα της με ένα νέο ρόλο – πρόκληση.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του The Hollywood Reporter η τραγουδίστρια πρόκειται να υποδυθεί την Περουβιανή – Αμερικανή ορειβάτισσα Silvia Vásquez-Lavado στο «In The Shadow of the Mountain», μια ταινία που βασίζεται στην επερχόμενη ομότιτλη αυτοβιογραφία της.

Η Vásquez-Lavado είναι η πρώτη γυναίκα από το Περού που ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ και η πρώτη ομοφυλόφιλη γυναίκα που ολοκλήρωσε την πρόκληση «Επτά Κορυφές», έχοντας ανέβει στην κορυφή του υψηλότερου βουνού σε κάθε ήπειρο.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η Selena Gomez θα υπογράψει ο Elgin James, ενώ την παραγωγή θα αναλάβει η One Community του Scott Budnick μαζί με την Donna Gigliotti και την εταιρεία της Tempesta Films.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Silvia Vasquez-Lavado (@silviavasla) στις 11 Νοέ, 2020 στις 2:34 μμ PST

«Η Silvia είναι μια δύναμη της φύσης», δήλωσε η Gigliotti για τη Vásquez-Lavado.

«Ο Scott και εγώ είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Elgin και τη Selena για να διηγηθούμε αυτήν την ιστορία σθένους, θάρρους, περιπέτειας και ανθρωπότητας», συνέχισε.

Ο Budnick πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε για να δώσουμε ζωή στην απίστευτη και συγκλονιστική ιστορία της Silvia».

Η ταινία «In The Shadow of the Mountain» με πρωταγωνίστρια τη Selena Gomez αναμένεται να κυκλοφορήσει το χειμώνα του 2022.