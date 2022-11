Η Selena Gomez αποκαλεί την Taylor Swift τον «πιο επιδραστικό καλλιτέχνη» στην καριέρα της

«Σίγουρα με έχει εμπνεύσει».

Η Selena Gomez μίλησε για έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους θαυμάζει την Taylor Swift.

«Ο καλλιτέχνης με τη μεγαλύτερη επιρροή, για εμένα, είναι μάλλον η Taylor», είπε η τραγουδίστρια της pop για την κολλητή της στο νέο κανάλι της στο SiriusXM Radio.

«Όχι επειδή είναι φίλη μου, αλλά επειδή είναι μια καλλιτέχνιδα που μπορεί να μεταβεί σε τόσα πολλά διαφορετικά είδη και είναι σε θέση να το κάνει απρόσκοπτα και το θαυμάζω αυτό τόσο πολύ. Και αυτό είναι τόσο σπάνιο», εξήγησε.

«Λατρεύω τη διαδικασία της και απλά θαυμάζω όλη τη δουλειά που έχει κάνει. Σίγουρα με έχει εμπνεύσει», τόνισε.

Ενώ η Taylor Swift επέστρεψε στην pop με το νέο άλμπουμ της «Midnights», που έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του, το τελευταίο άλμπουμ της Selena Gomez παραμένει το «Rare» του 2020, το οποίο περιείχε το πρώτο της Νο. 1 τραγούδι, το «Lose You To Love Me», καθώς και τα singles «Look At Her Now», «Rare» και «Boyfriend».

Ένα χρόνο αργότερα, εξερεύνησε τις μεξικάνικες ρίζες της στο ισπανόφωνο EP «Revelación», το οποίο της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Grammy.

Η Selena Gomez ασχολείται αυτό το διάστημα με την προώθηση του νέου ντοκιμαντέρ της «My Mind and Me», το οποίο έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στο Apple TV+.

«Υποθέτω ότι όταν αρχίσαμε να καταγράφουμε υλικό από την περιοδεία “Revival Tour”, αρχικά σκεφτήκαμε ότι θα κάναμε ένα βίντεο για μια περιοδεία και κατά τη διάρκεια της περιοδείας έπρεπε να το ακυρώσω επειδή περνούσα πολλά πράγματα προσωπικά. Οπότε αποφασίσαμε να σταματήσουμε», είπε για την αρχή του ντοκιμαντέρ.

«Μετά προέκυψε το ταξίδι στην Κένυα και αποφασίσαμε ότι θέλαμε να καταγράψουμε αυτό το ταξίδι. Έτσι, στην πραγματικότητα δεν θα ήταν ντοκιμαντέρ μέχρι το τέλος, όταν κινηματογραφήσαμε όλα τα πράγματα και το πού βρίσκομαι τώρα», συνέχισε η τραγουδίστρια.

«Μπορώ να καταλάβω ότι θα ήταν κάτι μεγαλύτερο από ένα εγκωμιαστικό άρθρο… Θέλω να αναφέρεται στη συζήτηση για την ψυχική υγεία και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη συζήτηση», είπε.

«Νιώθω σαν μια ανθρώπινη θυσία. Είναι σαν να θυσιάζω την προσωπική ζωή μου ελπίζοντας ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει μεγαλύτερη και θα υπερβεί τα σύνορα», ανέφερε.

Ακούστε περισσότερα από τη ραδιοφωνική εκπομπή της Selena στο SiriusXM παρακάτω.