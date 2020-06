Η Selena Gomez δημιουργεί Ταμείο για την Ισότητα των Μαύρων

Η Selena Gomez χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της για να καταπολεμήσει την αδικία.

Η 27χρονη αστέρας της pop ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την οργάνωση PLUS1 για τη δημιουργία ενός Ταμείου για την Ισότητα των Μαύρων που θα δώσει χρήματα σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος που αγωνίζεται υπέρ της αλλαγής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του ταμείου, όλες οι δωρεές που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση 10 διαφορετικών οργανώσεων.

«Όλοι χρειάζονται να ακούγονται οι φωνές τους και μπορούμε να το κάνουμε αυτό ψηφίζοντας, καθώς και δανείζοντας το χρόνο, τις προσπάθειές μας και (αν είναι δυνατόν) τις δωρεές μας για να αγωνιστούμε για την ισότητα, τη δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη για τη κοινότητα των Μαύρων και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες», σημειώνει η Selena Gomez.

«Ελάτε μαζί μου!», συμπληρώνει.

Το προηγούμενο διάστημα η Selena Gomez έδωσε το βήμα μέσα από το λογαριασμό της Instagram σε ηγέτες της κοινότητας των Μαύρων και μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη της για εκείνους που μπόρεσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τα 181 εκατομμύρια των ακόλουθών της.

«Είναι ευθύνη όλων μας να αγωνιστούμε για την ισότητα και τη δικαιοσύνη για την κοινότητα των Μαύρων», αναφέρει επίσης η Αμερικανίδα τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Twitter σχετικά με τη δημιουργία του ταμείου.

«Η σιωπή δεν είναι επιλογή, ας συμμετάσχουμε όλοι σε αυτόν τον αγώνα για ισότητα», τονίζει.

It’s all of our responsibly to fight for equality & justice for the Black community. Silence isn’t an option, let’s all join this fight for equality. https://t.co/3qlCVG5Jh9

— Selena Gomez (@selenagomez) June 24, 2020